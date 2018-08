Greipel vertrekt met lof voor Lotto-Soudal: "We slaagden erin om de beste sprinttrein ter wereld op te zetten" DMM

02 augustus 2018

17u34 0 Wielrennen Na acht jaar trouwe dienst scheiden volgend jaar de wegen van André Greipel en Lotto-Soudal. Het eind van een bijzonder succesvolle samenwerking. Greipel en ploegleider Marc Sergeant blikken met voldoening terug.

"Ik denk dat we onze jarenlange samenwerking heel eenvoudig kunnen omschrijven: achtereenvolgens Omega Pharma-Lotto, Lotto-Belisol en Lotto-Soudal hebben heel veel aan André te danken", vertelt Sergeant. "Maar ik denk dat André ook veel aan ons te danken heeft. Het was een band zoals ik er in mijn carrière geen andere gekend heb. Een samenwerking van overleg, geduld, vertrouwen en vooral respect. Het sportief resultaat is daar een gevolg van."

"Iedereen in de ploeg - elke renner en medewerker - leerde André kennen als een gentleman en daar verandert een van zijn emotionele tweets aan het adres van Sagan of Démare weinig aan. Elke nieuwkomer bij het team had ontzag voor André. Hij dwong respect af door zijn persoonlijkheid en natuurlijk door zijn prestaties. Hij maakte een grote evolutie door. In het begin was hij vooral een sprinter, maar door de jaren heen werd André een echte leider. Hij noemde ons familie en dat meende hij ook."

Greipel: "We hebben de beste sprinttrein ter wereld opgezet"

"Ik maakte eind 2011 de overstap van HTC. Ik was op zoek naar een team waar ik

zelf de grote koersen kon rijden. Ik kende jongens als Philippe Gilbert en

Jürgen Roelandts al, en van HTC kwamen enkele andere renners over. In dat

eerste jaar Omega Pharma – Lotto had Gilbert zijn wonderjaar en kruisten we

elkaars pad geregeld, maar ik was heel gelukkig dat ik onder meer mijn eerste

Tour kon rijden en mijn eerste etappezege pakken, dat was een echte bevrijding.”

"In 2012 kwam ook Greg Henderson bij de

ploeg en hij bleek de missing link om samen met onder meer Marcel Sieberg en

Jürgen Roelandts de beste sprinttrein ter wereld op te zetten, the red train.

De ontwikkeling van dat project was een heuse challenge, maar is ook ons succes

geweest. Ik kan veel prestaties als hoogtepunt catalogeren, maar het vertrouwen

van de renners in elkaar en van het team in de renners was één langgerekt

hoogtepunt. Je kan zoiets immers wel op papier zetten, maar je moet het ook

uitvoeren op de weg."

"De twee overwinningen op de Champs Elysées

in 2015 en 2016 zie ik als de ultieme bekroning voor alle teaminspanningen.

Uiteraard beleef je in acht jaar ook soms moeilijke momenten, maar ik heb

vanuit de ploeg nooit druk gevoeld om te moeten presteren. Samen hebben we een

omgeving gecreëerd om te kunnen presteren; dat is een andere benadering. Ik

kijk erg uit om met iedereen van het team de laatste wedstrijden van het

seizoen te rijden."

Daar, aan alle stafleden en renners die deel hebben uitgemaakt van de speciale momenten samen: dankjewel!"