Greipel op zoek naar eerherstel in Australië: "Ik ben niet te oud om te winnen"

08u36 0 Getty Images Wielrennen 144 overwinningen in een hele carrière. Achttien daarvan behaalde André Greipel (35) in Australië. Geen wonder dat de Duitse sprinter van Lotto morgen weer aan de start staat van de Tour Down Under. Om een middelmatig seizoen 2017 snel te vergeten. En om aan te tonen dat hij nog altijd één van de beste sprinters van de wereld is.

Over zijn intenties laat de Duitser geen twijfel bestaan. "Ik grijp elke kans om te winnen", zei Greipel zaterdag bij de persconferentie die de eerste WorldTour-race van het nieuwe seizoen voorafging. Rechts van hem zat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Links had Richie Porte plaatsgenomen.

Sagan is hier om de Tour Down Under internationale uitstraling te geven. Dat deed hij niet meteen met veelzeggende uitspraken. Richie Porte is de laatste winnaar van de Tour Down Under. Greipel? In zijn plaats had ook het jonge Australische sprintfenomeen Caleb Ewan kunnen zitten. Ewan was vorig jaar goed voor vier etappezeges in de Tour Down Under.

Maar de organisatoren hielden de stoel voor Greipel. De Duitser werd twee keer eindwinnaar en is met zestien etappezeges recordhouder in de Tour Down Under. Australiërs doen niet chauvinistisch, ze kennen hun geschiedenis en dat doet Greipel ook. Hij is, na een afwezigheid van vier jaar, voor het eerst sinds 2014 terug in Adelaide. En hij heeft daar zijn redenen voor.

"In Australië heb ik altijd een succesvolle start van het seizoen gehad. De voorbije drie jaar heb ik een ander programma gevolgd, maar daar ben ik wel klaar mee. Nu ben ik terug. Iedereen heeft het erover dat je een seizoen vroeg moet beginnen. Ik vind Australië perfect. Er is het tijdverschil (9,5 uur met Brussel, red.), maar daarna heb ik voldoende tijd om van de jetlag te herstellen. Mijn eerstvolgende race is Abu Dhabi (21-25 februari, red.)."

