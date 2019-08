Greipel koerst op andere manier na overlijden Lambrecht: “Kan dit niet vergeten” XC

Bron: Belga 1 Wielrennen De tragische dood van zijn voormalige ploegmaat Bjorg Lambrecht heeft de Duitse wielrenner André Greipel (37) aan het denken gezet.

"Je denkt zeker op een andere manier over de sport. Je wordt je ervan bewust hoe broos een mens is en hoe gevaarlijk de sport is. Je kan dit niet vergeten en je koerst voortaan op een andere manier. Ik hoop gewoon dat zoiets niet vaak meer gebeurt", zei Greipel op een persmoment in aanloop naar de Ronde van Duitsland, die op 29 augustus van start gaat.

Lambrecht, die beschouwd werd als een groot klimtalent, liet vorige week maandag op 22-jarige leeftijd het leven na een zware val in de Ronde van Polen. Zijn kist werd afgelopen dinsdag de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare binnengedragen door onder anderen Greipel, die zich destijds als ploegmakker over Lambrecht ontfermde.

"Wanneer je met Bjorg een voormalige, jonge ploeggenoot verliest, is dat allesbehalve mooi. Je mag echter ook niet vergeten hoe mooi de wielersport kan zijn", besloot Greipel, die momenteel uitkomt voor Arkéa-Samsic.