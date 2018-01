Greipel is de snelste in slotetappe Tour Down Under, Zuid-Afrikaan Impey pakt eindzege Redactie

21 januari 2018

08u10 23 Wielrennen De Duitser André Greipel (Lotto-Soudal) heeft in Adelaide de slotetappe van de Tour Down Under gewonnen. In de sprint was hij sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is de winnaar van het eindklassement.

Tijdens de zesde en laatste etappe van de World Tour-wedstrijd reden de renners een criterium van 90 kilometer in Adelaide. Ze legden 20 rondes af op een parcours van 4,5 kilometer. In de loop van de dag gingen verschillende renners in de aanval: de enige constate was de Amerikaan Logan Owen (EF-Drapac-Cannondal) die in de 5de ronde demarreerde en uiteindelijk in de 18de ronde pas weer kon worden bijgehaald, na onder meer een forse inspanning van onze landgenoot Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) aan de kop van het peloton. Het leverde Owen de prijs van de strijdlust op.

De eindsprint ging woelig van start. Door de kopwind hadden ploegen het moeilijk om hun treintjes op de rails te krijgen. Thuisrijder Ewan leek aanvankelijk op weg naar de overwinning, maar in de laatste meters haalde Greipel hem in om als eerste over de meet te rijden. De Duitser schreef ook al de openingsetappe op zijn naam.

In het eindklassement wint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. De Australiër Richie Porte (BMC Racing Team) (zt) en de Nederlander Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) (+16s) vervolledigen de top drie.

🇩🇪 IT'S GREIPEL ON THE LINE 🇩🇪@CalebEwan is pipped at the post by the great @AndreGreipel, who now has 18 stage wins at the #TDU!!! What a finish to Be Safe Be Seen @MACofSA Stage 6!! pic.twitter.com/P2O3BHThww — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 21 januari 2018

Greipel na tweede ritzege: "Hopelijk voorbode voor goed seizoen"

"Het is fantastisch om de Tour Down Under af te sluiten met twee ritzeges", deed Greipel zijn verhaal na de etappe. "Ik, Ewan, Sagan en Viviani hadden al een rit gewonnen en ik was erop gebrand die tweede overwinning te pakken. Het voelt heel goed dat ik hen opnieuw achter mij heb kunnen laten."

"Het was een heel hectische wedstrijd vandaag, maar als ploeg zijn we rustig en geconcentreerd gebleven", vervolgde de Duitser. "De eerste helft van de rit hebben we ons niet veel van de debatten aangetrokken. Nadien heeft Thomas De Gendt het grootste deel van het werk voor zijn rekening genomen en als ploeg zijn we vervolgens op het juiste moment naar voor gekomen. Caleb Ewan vertrok als een kanonbal en het was niet eenvoudig om over hem te komen, maar quasi op de meet lukte het me toch."

"Het verleden leert me dat deelnames aan de Tour Down Under en ritzeges hier telkens de voorbode waren voor een goed seizoen. Ik hoop dat dat dit keer ook het geval is. Ik ga met een zeer voldaan gevoel naar huis na twee mooie weken in Australië. Nu neem ik enkele dagen rust om daarna op te bouwen naar mijn volgende doelen", besloot Greipel.

Daryl Impey moest uiteindelijk geen aanval van Richie Porte afslaan, de Australiër is tweede in dezelfde tijd. "Dit is een opluchting. Je kan nooit zeggen dat het beslist is tot het gedaan is", stelde Impey na afloop. "De gele trui dragen in de Tour de France was een magisch moment, maar dit komt heel dicht in de buurt. Ik heb hier hard voor gewerkt."