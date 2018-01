Greipel is de snelste in slotetappe Tour Down Under, Zuid-Afrikaan Impey pakt eindzege Redactie

21 januari 2018

08u10 8 Wielrennen De Duitser André Greipel (Lotto-Soudal) heeft in Adelaide de slotetappe van de Tour Down Under gewonnen. In de sprint was hij sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) en de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is de winnaar van het eindklassement.

Tijdens de zesde en laatste etappe van de World Tour-wedstrijd reden de renners een criterium van 90 kilometer in Adelaide. Ze legden 20 rondes af op een parcours van 4,5 kilometer. In de loop van de dag gingen verschillende renners in de aanval: de enige constate was de Amerikaan Logan Owen (EF-Drapac-Cannondal) die in de 5de ronde demarreerde en uiteindelijk in de 18de ronde pas weer kon worden bijgehaald, na onder meer een forse inspanning van onze landgenoot Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) aan de kop van het peloton. Het leverde Owen de prijs van de strijdlust op.

De eindsprint ging woelig van start. Door de kopwind hadden ploegen het moeilijk om hun treintjes op de rails te krijgen. Thuisrijder Ewan leek aanvankelijk op weg naar de overwinning, maar in de laatste meters haalde Greipel hem in om als eerste over de meet te rijden. De Duitser schreef ook al de openingsetappe op zijn naam.

In het eindklassement wint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey. De Australiër Richie Porte (BMC Racing Team) (zt) en de Nederlander Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) (+16s) vervolledigen de top drie.