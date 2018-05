Greipel grijpt naast hattrick, al kan Lotto-Soudal toch zegevieren met eindzege Keukeleire in Belgium Baloise Tour MDB

27 mei 2018

16u33 0 Wielrennen Bryan Coquard heeft de slotetappe van de Baloise Belgium Tour naar zijn hand gezet. Geen hatrrick dus voor André Greipel, maar Lotto-Soudal mocht de champagne toch ontkurken. Net als vorig jaar schreef Jens Keukeleire namelijk de eindzege in de Belgium Baloise Tour op zijn naam. Zijn leiderstrui kwam vandaag niet meer in gevaar.

Na het Ardennenoffensief van gisteren, was het in de slotetappe weer de beurt aan de spurters. In een relatief vlakke rit van 157 kilometer leken de kaarten in het klassement al geschud. Al gooide pech nog roet in het eten voor Anthony Turgis. De Fransman kuste het Belgische asfalt en verdween niet veel later ook uit koers. Daar ging zijn derde plek.

Ondertussen reden er al vijf landgenoten op kop. Na 22 kilometer zetten Van Melsen, Rickaert, Molly, Adams en Stevens de vroege vlucht van de dag op. Het peloton peddelde rustig verder zodat de voorsprong van de avonturiers opliep tot 4' 30".

Wanneer we de vier plaatselijke rondes aanvatten in Tongeren trachtte Stijn Devolder aan de voorgift van de vijf te knabbelen. Op kop van het peloton maakte de drievoudige Belgische kampioen tempo om later zijn spurter Sean De Bie goed af te kunnen zetten.

De doelen van Lotto-Soudal

Andrei Grivko nam dan weer geen vrede met de zesde plaats in de stand. Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan sprong de renner van Astana weg uit het peloton. Daan Soete had ook wel zin in een avontuur en sprong op het wiel van de Oekraïner. Bij Lotto-Soudal hadden ze het in de smiezen en begaven de troepen zich naar de spits van het grote pak. Alles kwam weer samen.

Lotto-Soudal had namelijk twee doelen: nog maar eens zegevieren met André Greipel en de leiderstrui van Jens Keukeleire verdedigen. Die eerste opdracht faalde echter. Greipel kwam in de pletsende regen in Tongeren vroeg op kop en werd nog voorbij gesneld. Bryan Coquard snelde naar de zege, voor Christophe Laporte en Roy Jans. Greipel werd achtste in de spurt. Toch sloot Lotto-Soudal deze Baloise Belgium Tour goed af. Jens Keukeleire bezorgde zijn team namelijk de eindzege.