Greg Van Avermaet ziet hoofdsponsor CCC afhaken

12 mei 2020

18u58 4 Wielrennen Zorgen voor Greg Van Avermaet (34). De dreiging waar we eind april al op wezen, wordt ­helaas rauwe realiteit: één jaar vroeger dan het lopende contract voorziet, haakt CCC straks af als titelsponsor van de gelijknamige WorldTour-wielerploeg.

De Amerikaanse teammanager Jim Ochowicz moet dus voor de tweede keer in drie jaar tijd op zoek naar een alternatief, nadat BMC zich in 2018 terugtrok. Mét hem wordt ook kopman Van Avermaet opnieuw geconfronteerd met een overname. Volgens de Franse sportkrant L’équipe zou Ochowicz de speurtocht al hebben ingezet. Dat móet ook, want als de ploeg haar WorldTourstatuut wil conserveren, hijst ze maar beter heel snel een nieuwe sponsor aan boord. Naast Van Avermaet rijden met Pauwels, Van Hoecke, Van Hooydonck en Van Keirsbulck nog vier andere Belgen bij CCC.

De Poolse schoenenfabrikant incasseert zware economische klappen en probeert in de coronacrisis in eerste instantie zichzelf te redden als bedrijf. Dat lijkt ook te zullen lukken. CCC doet het huidige seizoen nog wel uit met de ploeg, maar bouwt intussen zijn sponsoring af. Wat automatisch ook de ploeg zelf doet afslanken. Zo zal niet het volledige personeelsbestand, dat voorlopig op technische werkloosheid staat, opnieuw in dienst kunnen worden genomen. Met als gevolg dat Team CCC maximaal op twee fronten tegelijk zal koersen op de hertekende UCI-kalender. Voor de renners zou wel een regeling zijn getroffen voor 2020. Zij zouden minstens de helft van hun jaarloon gestort krijgen. Pleister op de wonde, nadat het er aanvankelijk naar uitzag dat ze 80% van hun loon moesten afstaan. Giant blijft fietsensponsor van het team.

Opnieuw trouw blijven?

Toen BMC zijn sponsorengagement in 2018 na het overlijden van grote baas Andy Rihs niet meer verlengde, bleef Van Avermaet de ploeg én Ochowicz trouw. Vraag is of de olympische kampioen dat ook nú zal doen. Zijn contract met Ochowicz’ investeringsbedrijf Continuum Sports Management loopt in elk geval nog tot eind 2021.

