Greg Van Avermaet voor het eerst dit seizoen aan het feest Redactie

15 februari 2018

Greg Van Avermaet heeft in de Ronde van Oman zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Gisteren werd hij nog nipt geklopt in de spurt door Nathan Haas, vandaag was het in de derde rit wel prijs. Hij klopte de Portugees Rui Costa en de Kazach Aleksej Loetsenko in een sprintje aan de Wadi Daygah Dam bergop. De olympische kampioen neemt de leiderstrui over van Haas.

Vrijdag staat de vierde etappe op het programma, over 117,5 kilometer tussen Yiti (Al Sifah) en het ministerie van Toerisme. (dadelijk meer)

He’s done it! @GregVanAvermaet takes victory on #TOO2018 stage 3 👏👏👏. Congrats, Greg! #Ride_BMC #DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/c1snZRtBPw BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link