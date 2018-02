Greg Van Avermaet voor het eerst dit seizoen aan het feest: "Voorbereiding op Vlaamse openingsweekend nu al geslaagd" Joeri De Knop

15 februari 2018

11u56 335 Wielrennen Greg Van Avermaet heeft in de Ronde van Oman zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Gisteren werd hij nog nipt geklopt in de spurt door Nathan Haas, vandaag was het in de derde rit wel prijs. Hij toonde zich sneller dan de Portugees Rui Costa en de Kazach Aleksej Loetsenko in een sprintje aan de Wadi Daygah Dam bergop. De olympische kampioen neemt de leiderstrui over van Haas.

Net als gisteren werd Van Avermaet als een van de favorieten getipt voor de ritoverwinning, met een parcours dat op zijn lijf geschreven was dankzij een hellende strook in de slotkilometer. Vier renners probeerden het feestje van Van Avermaet nog te verpesten: onze landgenoot Xandro Meurisse, Wouter Wippert, Loïc Chetout en Nick Schultz trokken in de aanval en bedwongen de vier klimmetjes van de dag. Op twintig kilometer van de streep waren ze eraan voor de moeite, waarna BMC het te midden van een feeëriek berg- en rotslandschap overnam. "Astana was sterk, maar onze ploeg wachtte geduldig op het juiste moment", aldus Van Avermaet. "Op 3 kilometer van het einde werd ik perfect afgezet, waarna ik op het steilste stuk van de klim zelf ben gegaan op zo'n 500 meter van de finish. Ik wist dat ik daar het verschil kon maken."

Beeld: Belga

En zo geschiedde: halfweg februari is de kop er al af voor 'Golden Greg'. "Het doet deugd zo vroeg op het seizoen al te kunnen winnen. In mijn eerste profjaar deed ik het ook eens in Qatar, maar dat is toch al even geleden. Ook morgen (een rit over 117,5 kilometer tussen Yiti (Al Sifah) en het ministerie van Toerisme, nvdr) krijg ik een rit op maat voorgeschoteld en zal ik mijn trui zeker verdedigen. Misschien kan ik zelfs een tweede keer winnen. Maar zaterdag wordt het echt klimmerswerk en ga ik toch een minuut of twee moeten prijsgeven. Niet dat ik daar om ga malen: mijn voorbereiding op het Vlaamse openingsweekend is nu al geslaagd."

Op de pagina van VTM Nieuws kan je deze namiddag vanuit Oman een Facebook Live bekijken met Greg Van Avermaet. Hier te bekijken van 16u tot 16u15.

Uitslag rit 3 Ronde van Oman:

Greg Van Avermaet 179,5 km in 4u36'04"

Rui Costa (Por) op 3"

Aleksej Loetsenko (Kaz) z.t.

Gorka Izagirre (Spa) z.t.

Nathan Haas (Aus) op 7"

Magnus Cort Nielsen (Den) z.t.

Christian Odd Eiking (Nor) op 9"

Dries Devenyns z.t.

Miguel Angel Lopez (Col) z.t.

Jesus Herrada (Spa) z.t.

Het klassement:

Greg Van Avermaet in 12u56'44"

Aleksej Loetsenko (Kaz) op 11"

Nathan Haas (Aus) op 13"

Gorka Izagirr (Spa) op 19"

Dries Devenyns op 25"

He’s done it! @GregVanAvermaet takes victory on #TOO2018 stage 3 👏👏👏. Congrats, Greg! #Ride_BMC #DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/c1snZRtBPw BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link