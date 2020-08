Greg Van Avermaet verlaat CCC na dit seizoen: “Ik heb in deze ploeg geen opties meer” Marc Ghyselinck

07 augustus 2020

11u33 14 Wielrennen Greg Van Avermaet verlaat op het einde van het seizoen zijn huidige ploeg. Sponsor CCC houdt ermee op en manager Jim Ochowicz heeft aan Greg Van Avermaet laten weten dat hij nog steeds geen nieuwe sponsor heeft gevonden.

Van Avermaet: “Ik heb groen licht gegeven aan mijn manager om naar andere ploegen te kijken. Ik heb in deze ploeg geen opties meer. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat deze ploeg verder gaat. Ochowicz blijft zoeken, maar ik kan niet blijven wachten. Andere mogelijkheden moeten nu in detail worden uitgewerkt. Ik hoop dat het over enkele weken rond is.”

De Franse AG2R-ploeg wordt nadrukkelijk genoemd als nieuwe toekomstige werkgever van Van Avermaet. Hij zou ook bij Israël Start-Up Nation terecht kunnen. Van Avermaet ontkent niet. “Verschillende ploegen hebben interesse. Het is zaak voor mijn manager Dries Smets om alles uit te werken en een concreet bod op tafel te leggen. Dan kan ik een beslissing nemen. Ik probeer het beste eruit te halen, financieel en ook sportief.”

