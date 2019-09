Greg Van Avermaet toont WK-vorm met winst in GP van Montréal, Tim Wellens vierde XC

15 september 2019

22u27 14 Wielrennen Greg Van Avermaet heeft voor de tweede keer de GP van Montréal gewonnen. De 34-jarige Belg van CCC rekende af met de tegenstand na een lastige sprint bergop. Diego Ulissi en Iván García Cortina vervolledigden de top drie. Tim Wellens eindigde als vierde.

“Ik heb er goesting in”, klonk het vooraf bij Remco Evenepoel, die in de GP van Québec z’n benen spaarde om vandaag top te zijn. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step opende de debatten op een kleine zestig kilometer van de streep, maar kreeg amper speelruimte en werd tot de orde geroepen.

Zo’n veertig minuten later probeerde Evenepoel het opnieuw, wéderom lieten ze hem niet rijden - ze kennen Remco intussen. ’t Werd niet zijn dag. De 19-jarige renner kampte in het slot met materiaalpech. Evenepoel keerde wel nog terug na een knappe inspanning, maar kon finaal geen rol meer spelen.

’t Moest van een andere landgenoot komen. Tim Wellens trok in het offensief, maar kon net zoals Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroit de groepssprint niet vermijden. Uiteindelijk pakte Diego Ulissi, de winnaar van twee jaar geleden, uit met een verschroeiende versnelling, maar de Italiaan werd geremonteerd door Greg Van Avermaet.

Eergisteren derde in de GP van Québec, vandaag een knappe zege in de GP van Montréal. Van Avermaet heeft z’n WK-vorm beet. Dat belooft voor het wereldkampioenschap in Yorkshire (29 september). Nog meegeven: Wellens finishte vandaag als vierde. Twee Belgen in de top vijf.

