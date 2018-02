Greg Van Avermaet telt af naar Omloop: "Het feit dat ik record kan halen, motiveert me" Redactie

18 februari 2018

10u42

Bron: Belga 3 Wielrennen Greg Van Avermaet rijdt vandaag de laatste etappe in de Ronde van Oman. De Waaslander won één rit, werd eens tweede en vierde en keert met een goed gevoel naar huis. "Ik kijk uit naar de start van de klassiekers", blikte hij al even vooruit.

Greg Van Avermaet kan zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad een record vestigen door voor de derde keer op rij de wedstrijd te winnen. Weliswaar zijn er met Peter Van Petegem (1997, 1998, 2002), Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980) en Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956) drie renners die drie keer wisten te juichen, nooit eerder won iemand drie keer op rij. "Uiteraard is dat iets dat me motiveert", zegt Van Avermaet. "Ik win niet zo veel en ik kan niet zo vaak een record halen, dus dat zou zeker mooi meegenomen zijn om dat te doen. Bovendien is de Omloop een heel mooie wedstrijd op je palmares, sowieso ben ik gemotiveerd. Ik start zoals altijd het seizoen met veel ambitie en de eerste koers die dan echt belangrijk is, is de Omloop Het Nieuwsblad."



De Omloop gaat over een nieuw parcours. "Meestal ben ik niet zo voor al te veel wijzigingen aan een parcours. Een klassieker moet een klassieker blijven en ik vond de aankomst in Gent heel mooi, op mijn maat (lacht). Maar in dit geval kan ik me wel vinden in de aankomst in Meerbeke en de passage over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Er hangt een geschiedenis aan vast met de Ronde van Vlaanderen en ik kijk er naar uit om terug de Muur in de finale te hebben van een klassieker. Toen die uit de Ronde viel, tja, dat is zoals de Poggio wegnemen uit Milaan-Sanremo."

Van Avermaet keert morgen huiswaarts. "Dan wordt het zaak om terug aan de koude temperaturen te wennen in België, jezelf goed te verzorgen en woensdag nog een lange verkenning te doen. Wellicht met Jürgen (Roelandts) en Nathan (Van Hooydonck). Na de trainingen in Spanje, de Ronde van Valencia en nu de passage in Oman is het toch belangrijk om terug dat kasseigevoel te krijgen, die kleine inspanningen op een helling te doen van één a twee minuten."

John Degenkolb, Peter Sagan, Alexander Kristoff zijn er niet bij in de Omloop. "Een aantal Belgen lijkt me bijzonder gemotiveerd voor de Omloop", aldus Van Avermaet. "We hebben met de Belgen een goed voorjaar gehad vorig jaar en dan heb je enkele renners die voor hun doorbraak staan zoals Jasper Stuyven. Ik denk ook aan Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke en de jongens van Lotto Soudal, in het bijzonder Tim Wellens."



In Oman wordt de slotrit nog afgewerkt, een etappe die wellicht eindigt met een massasprint. Van Avermaet is niet van plan om zich daarin te mengen. "Dat zou een beetje gek zijn. Ik ga hier geen risico's nemen met het oog op de klassiekers."