Greg Van Avermaet opent seizoen in Ronde van Valencia: “Heb goede winter achter de rug” XC

27 januari 2018

10u50

Bron: BMC 0 Wielrennen Net zoals vorig jaar rijdt Greg Van Avermaet z’n eerste koerskilometers in de Ronde van Valencia (31 januari - 4 februari). “Ik voel me best goed en ik ben blij met mijn winter”, klinkt het bij ‘Gouden Greg’, die in de Spaanse rittenkoers wordt bijgestaan door Jürgen Roelandts.

“Iedereen kijkt altijd uit naar de eerste race van het seizoen. Onze focus ligt op de ploegentijdrit, die we vorig jaar hebben gewonnen”, vertelt Van Avermaet in een persbericht van BMC. “Persoonlijk wil ik een goed gevoel hebben in de race, grote resultaten rijden hoeft niet. Mijn persoonlijke doelen liggen later op het seizoen.”

Naast de ploegentijdrit wil Valerio Piva graag een ritoverwinning zien. “Dat kan met Greg Van Avermaet, maar ook met Jürgen Roelandts”, luidt het bij de BMC-ploegleider. “Voor het algemene klassement rekenen we op Brent Bookwalter en Kilian Frankiny. Zij zijn in goeden doen en kunnen een aardig stukje klimmen.”

Vorig jaar won BMC de heuvelachtige ploegentijdrit in Valencia. Later mocht Van Avermaet in rit drie en vier pronken in de gele leiderstrui. De eindzege was uiteindelijk een prooi voor Nairo Quintana.

De selectie van BMC:

Brent Bookwalter (VS), Alessandro De Marchi (ITA), Kilian Frankiny (ZWI), Stefan Küng (ZWI), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL)