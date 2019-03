Greg Van Avermaet niet ontgoocheld: "De sterkste heeft gewonnen" MH

09 maart 2019

17u22

Bron: Belga 0 Wielrennen Greg Van Avermaet moest vrede nemen met een zesde plaats in de Strade Bianche. De kopman van CCC was niet mee met de beslissende aanval in het slot en strandde op een zesde plek. "Ik had de benen niet om te winnen", gaf hij aan.

"Al snel had ik door dat Alaphilippe een superdag had. Hij reed heel gemakkelijk mee in de groep en ik wist dat hij moeilijk te kloppen zou zijn. Toen Fuglsang versnelde, zat ik net iets te ver. Daarna ging Alaphilippe, maar had ik de benen niet om mee te springen. Ik had een goede dag, maar geen topdag zoals vorige week in de Omloop en die heb je nodig om hier te winnen. Ik probeerde daarna nog wel, maar zoals vaak in een achtervolgend groepje draaide het niet al te best. Dan valt iemand aan, dan valt het weer stil, en dan weet je dat het moeilijk wordt."

"Ontgoocheld ben ik niet. De sterkste man in koers wint. Vorige week kwam die tweede plaats harder aan dan nu die zesde stek. Ik probeerde, maar het is niet gelukt. Nu gaat de focus op de Tirreno en daar hoop ik me verder klaar te stomen voor de andere wedstrijden."