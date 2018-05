Greg Van Avermaet mag nog eens zegevieren: BMC-renner steekt eindzege Tour de Yorkshire op zak Mike De Beck

06 mei 2018

18u14 9 Wielrennen Na zijn eerste overwinning in de Ronde van Oman (de derde etappe), heeft Greg Van Avermaet dit seizoen een tweede triomf op zak. Geen ritzege, wel het eindklassement in de Tour de Yorkshire. In de laatste etappe van zo'n 189,5 kilometer moest leider Magnus Cort Nielsen op de laatste klim de rol lossen. Daar profiteerde Van Avermaet ten volle van. De etappe ging naar Stéphane Rossetto die een straffe solo van goed 112 kilometer fraai afrondde.

De taak was simpel: in de slotetappe tien seconden goedmaken op leider Magnus Cort Nielsen. De koers hard maken was dus de boodschap bij BMC. Dat hadden ze in de ploegbus blijkbaar heel goed in de oren geknoopt. Wanneer de finale losbarstte, kon Van Avermaet nog op drie kompanen rekenen. Een heel ander verhaal bij Nielsen. Op de laatste klim van de dag, de Otley Chevin, moest de Deen passen waarop hij er helemaal alleen voor stond. Geen ploegmaat van Astana in zijn buurt te bespeuren.

Solo om u tegen te zeggen

Dit mocht Van Avermaet dan ook niet meer uit handen geven. De dagzege was wel voor de bijzonder taaie Stéphane Rossetto. De Franse renner van Cofidis, eerder in deze Tour de Yorkshire al in de aanval, zat in de vroege vlucht en reed na 77 kilometer solo in de kop van de koers. Een straffe prestatie die Rossetto uit zijn kuiten schudde. Na 112 kilometer alleen in de aanval te hebben gereden, bolde hij in Leeds als eerste over de streep.

Serge Pauwels nog derde in het klassement

Toch was de eindzege nog niet helemaal veilig voor Van Avermaet. Er waren namelijk nog bonificatieseconden te verdienen en de Spanjaard Eduard Prades zat ook in de groep van de olympische kampioen. Van Avermaet kon echter opnieuw rekenen op zijn spurt en werd zelfs nog tweede. Hij mag dus het eindklassement op zak steken. Serge Pauwels, vorig jaar eindwinnaar in de Tour de Yorkshire, staat dan weer derde op veertien seconden van zijn landgenoot.

