Greg Van Avermaet: "Liever wereldkampioen in Vlaanderen dan nog eens olympisch goud" - Jasper Stuyven blikt terug op zijn wielerjaar

20 november 2018

17u07 0 Wielrennen Het peloton duikt de winter in en dat is altijd een goed moment voor enkele renners om terug- of vooruit te blikken. Greg Van Avermaet werd door Flanders Classics aan de tand gevoeld met enkele leuke dilemma’s. Jasper Stuyven keek in een filmpje van Sporthouse Group dan weer terug op zijn fietsjaar 2018.

Kiezen is verliezen, weet ook Greg Van Avermaet. Toch kreeg hij van Flanders Classics een tiental dilemma’s in de schoot geworpen. De olympische kampioen beantwoordde ze allemaal zonder blikken of blozen. Zo komen we te weten dat de tweevoudige winnaar van de Omloop een villa in Italië boven een huis aan de voet van de Paterberg verkiest. En dat hij de sfeer op de Oude Kwarement leuker inschat dan die op de Muur.

Daarnaast ook enkele antwoorden die zijn ambities voor de komende jaren verklaren. Of wat zou Van Avermaet kiezen: een wereldtitel op Belgische bodem of een nieuwe olympische titel in Tokio? Gaan voor opnieuw acht dagen geel in de Tour of dan toch maar eens de Ronde van Vlaanderen winnen? Ontdek de antwoorden in het filmpje hieronder.

It’s off-season for the riders, so we dished up some snackable dilemma questions for “Flanders fan favorite” @GregVanAvermaet 💁‍♂️ pic.twitter.com/xXF3GYFHIr Flanders Classics(@ FlandersCLnews) link

Stuyven: “Deed alles perfect in Tourrit naar Mende”

4de in Kuurne-Brussel-Kuurne, 10de in Milaan-Sanremo, 6de in de E3 Harelbeke, 9de in Gent-Wevelgem, 10de in Dwars door Vlaanderen, 7de in de Ronde van Vlaanderen en 5de in Parijs-Roubaix. Jasper Stuyven was zonder twijfel de meest constante Belg van het voorjaar. De Leuvenaar blikte in een filmpje van Sporthouse Group terug op zijn wielerjaar en had daarbij aandacht voor de voor hem belangrijkste wedstrijden. “Het grootste verschil dat ik gemaakt heb dit jaar is dat ik enorm kalm ben gebleven. Ik deed het in de E3 en het heeft me eigenlijk doorheen het voorjaar geholpen in mijn prestaties. In Parijs-Roubaix was ik inderdaad vijfde, maar daar was Sagan echt wel de beste. Ik reed er rond met de besten van de rest.”

Het scheelde weinig of niet Yves Lampaert, maar wel Jasper Stuyven was Belgisch kampioen geweest. De renner van Trek-Segafredo zat echter in de tang van het Quick.Step-koppel Lampaert-Gilbert. “Ik heb me die dag helemaal weggestoken en hoopte dat de wedstrijd in mijn voorbeeld zou uitdraaien. Dat is ook gebeurd, maar het moment dat ik weg was met Yves en ‘Phil’ wist ik dat het podium het hoogst haalbare was.”

Ook in de Tour was Stuyven dicht bij een ritoverwinning. In de veertiende rit gooide hij in een lange aanval zijn troefkaarten op tafel. Omar Fraile zou uiteindelijk winnen in Mende. “Ontgoocheld ben ik niet echt. Veel mensen vragen mij daarnaar, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik daar alles perfect heb gedaan.”

A look back at 2018: 6⃣ moments that defined my season! #NextStep pic.twitter.com/RMfYBgLWpq Jasper Stuyven(@ Jasperstuyven) link