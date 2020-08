Greg Van Avermaet krijgt zowaar een houten trofee na derde plek in kletsnatte Gran Trittico Lombardo: “Ik heb ook geen idee waarom” MCA/ABD

03 augustus 2020

18u09

Bron: VTM Nieuws/Eigen berichtgeving 4 Wielrennen Greg Van Avermaet is derde geworden in een uitgeregende Gran Trittico Lombardo, een nieuwe Italiaanse eendagskoers. In een sprint om de tweede plek moest hij enkel Alex Aranburu (Astana) laten voorgaan. De zege ging naar Astana-renner Gorka Izagirre. Opvallend: na de podiumceremonie voor de top drie moest Van Avermaet nog even blijven. Hij kreeg plots een houten trofee. “Ik heb ook geen idee waarom. Misschien omdat ze me sympathiek vinden?”, lachte ‘Gouden Greg’.



Hij was erg diep gegaan in de Strade Bianche, waarin hij achtste werd. “Na de wedstrijd heb ik me heel slecht gevoeld”, vertelde Greg Van Avermaet in Siena. Maar twee dagen later was de Oost-Vlaming toch goed hersteld. Hij streed mee voor de prijzen in de Gran Trittico Lombardo. Al was de overwinning wel voor Gorka Izagirre, die in het slot wegreed uit een ruime kopgroep met naast Van Avermaet ook Louis Vervaeke en Quinten Hermans. Van Avermaet zou overmorgen normaal ook deelnemen aan Milaan-Turijn, maar onze landgenoot opteert voor een verkenning van Milaan-Sanremo.

Het werd een kletsnatte koers in Lombardije. Het contrast met de warmste Strade Bianche ooit van afgelopen zaterdag was groot. “De verkoeling was welkom”, vertelde Van Avermaet aan VTM-journalist Merijn Casteleyn. “We hebben altijd vooraan gekoerst, wat het net iets makkelijker en veiliger maakte. Daardoor kwam ik nooit in de problemen en kon ik een goede wedstrijd rijden. Ik koos voor deze koers omdat dit parcours me beter ligt dan Milaan-Turijn. Ik mag tevreden zijn. Izagirre viel aan op het steilste stuk. Ik hoopte dat we hem nog konden inrekenen, maar dat gebeurde niet. Jammer dat ik niet kon sprinten voor de overwinning. Het was wel een heel mooie koers om nog eens te testen. Ik hou er een goed gevoel aan over.”

Zaterdag volgt al Milaan-Sanremo, het eerste monument van het jaar. “De organisatie moest oplossingen zoeken, en dat hebben ze goed gedaan vind ik. De Cipressa en Poggio blijven in het parcours en ook de kilometers zijn er nog altijd. Het wordt een echte, waardige Milaan-Sanremo. De wedstrijd zal doorwegen.”

Italiaanse improvisatie

Toen de podiumceremonie gedaan was, moest Van Avermaet nog even blijven. Hij kreeg zowaar nog een houten trofee. “Ik heb ook geen idee waarom”, lachte de Oost-Vlaming. “Ik denk dat ze het geïmproviseerd hebben. Misschien dachten ze: ‘We hebben hier nog een trofee liggen. We zullen hem aan Greg geven, dat ziet er een sympathieke kerel uit.’”

Quinten Hermans: “Aanval beste middel om warm te blijven”



