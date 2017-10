Greg Van Avermaet krijgt nieuwe luitenant bij BMC - Quick.Step geeft Colombiaan kans DMM

Bron: Belga 0 TDW Wielrennen Patrick Bevin rijdt volgend seizoen voor BMC. Dat heeft de wielerploeg vandaag bekendgemaakt.

"BMC is een zeer professioneel team waar ik me de komende jaren verder kan ontwikkelen", reageerde de 26-jarige Nieuw-Zeelander, die overkomt van Cannondale. "Ik kan niet wachten tot het seizoen begint."



"Patrick is een stevige versterking voor het team", verklaarde algemeen manager Jim Ochowicz. "Hij heeft veel ervaring in verschillende soorten koersen en zal er indien nodig staan voor onze kopmannen Greg Van Avermaet en Richie Porte."



Bevin kroonde zich in 2016 tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden. Afgelopen zomer was hij nog actief in de Ronde van Frankrijk.

Quick.Step strikt Colombiaans talent

Ook uit het kamp van Quick.Step-Floors viel positief nieuws te rapen. De formatie van manager Patrick Lefevere kondigde vanmorgen de komst aan van Alvaro Hodeg.



De jonge Colombiaan won dit jaar een etappe in de Ronde van de Toekomst en rijdt momenteel mee in de Memorial Frank Vandenbroucke. Hodeg staat geboekstaafd als een rassprinter en voelt zich naar eigen zeggen al "helemaal thuis" bij Quick.Step.

We are happy to announce the transfer of Colombian talent and Tour de l'Avenir stage winner @alvaro_hodeg: https://t.co/H4F64K6y3l @TDWsport pic.twitter.com/Pnd8b1QOol — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 2 oktober 2017