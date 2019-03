Greg Van Avermaet is - zijn intussen 50 - tweede plaatsen beu, maar wat moet Peter Sagan dan niet zeggen? DMM

15 maart 2019

14u13 0 Wielrennen Eén overwinning. Daartegenover drie tweede plaatsen in 2019. Greg Van Avermaet baalde gisteren in de Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot moest Julian Alaphilippe laten voorgaan en zei achteraf genoeg te hebben van zijn tweede plaatsen. Van Avermaet strandde in zijn hele carrière vijftig keer op de tweede podiumtrede. Toch zijn er in het peloton met meer reden tot klagen.

“Ik ben voor een ritzege naar de Tirreno-Adriatico gekomen. Ik ben de tweede plaatsen een beetje zat”, reageerde Van Avermaet gisteren cynisch bij onze man in de Koers van de Twee Zeeën. De olympische kampioen wegwielrennen liet zich in Pomerance kloppen door Julian Alaphilippe. Eerder dit jaar overkwam hem hetzelfde in de Ronde van Oman toen hij zich door Sonny Colbrelli liet passeren in de sprint. En in de Omloop. Daar zag hij diep in de finale Zdenek Stybar wegrijden.

De proef op de som genomen komt Van Avermaet in zijn hele carrière bij de profs inderdaad op een pak dichte ereplaatsen uit. Onze landgenoot stond exact vijftig keer op de minst leuke podiumplaats. Daarbij rekenen we ook ploegentijdritten en eindklassementen in grote of kleine wielerrondes. Van Avermaet kwam bij de elite een allereerste keer op plaats twee terecht in de zomer van 2007. Toen finishte hij als 22-jarige in het shirt van Predictor-Lotto in de derde rit van de Ronde van Wallonië in de slipstream van godbetert Guiseppe Palumbo.

Die eerste tweede plaats was Van Avermaet ongetwijfeld al vergeten. Minder leuk en zuurder om verteren waren zijn net-niet-overwinningen in de Omloop (2014 en 2019), de Strade Bianche (2015 en 2017), de Ronde van Vlaanderen (2014 en 2017) en drie ritten in de Tour (2014, 2017, 2018). Ook in de GP’s van Quebec en Montréal, de Ronde van Oman en de Tour of Yorkshire strandde onze landgenoot meermaals op plaats twee. Toch verzamelt hij met zijn vijftig stuks sinds 2007 lang niet de meeste tweede plaatsen van het huidige peloton.

Sagan spant de kroon

Want ondanks zijn intussen 110 overwinningen bij de profs spant Peter Sagan de kroon van de huidige WorldTour-renners. De drievoudige wereldkampioen strandde in zijn hele carrière 95 keer op de meest ondankbare podiumplaats. In 2015 alleen al stond hij 18 keer één plaats na de ritwinnaar te blinken in de daguitslag. Door de band genomen komt Sagan op tien (2013 en 2018) of elf (2014, 2016 en 2017) tweede plaatsen in één seizoen uit. Anno 2019 zit hij na 15 koersdagen opnieuw aan twee stuks.

Sagan is met zijn 29 jaar nog niet eens 10 jaar profrenner. Dichte achtervolger Alejandro Valverde strandt op 87 tweede plaatsen, maar heeft er op zijn 38ste wel een carrière van 17 jaar voor nodig gehad. Andere namen die we met Van Avermaet vergeleken waren Mark Cavendish en André Greipel, ook twee veelwinnaars in het peloton. Zij totaliseren ook meer tweede plaatsen dan Van Avermaet. Cavendish verzamelde er 54 sinds 2006, Greipel doet met 52 eenheden sinds 2004 iets minder.

Aantal tweede plaatsen:

1. Peter Sagan: 95 sinds 2010

2. Alejandro Valverde: 87 sinds 2002

3. Mark Cavendish: 54 sinds 2006

4. André Greipel: 52 sinds 2004

5. Greg Van Avermaet: 50 sinds 2007

*Cijfers berekend op basis van website Pro Cycling Stats