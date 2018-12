Greg Van Avermaet is niet bang nu alle druk op hem ligt bij CCC: "Het is van moeten in de klassiekers" Bart Audoore in Spanje

15 december 2018

09u17 0 Wielrennen Hoe sterk is de eenzame kopman? Sinds BMC vervelde tot CCC heeft de ploeg maar één leider meer: Greg Van Avermaet (33). Deze week is de Oost-Vlaming met zijn nieuwe ploegmaats op stage in Spanje. "Ik ben niet bang voor de druk."

Is er veel verschil tussen CCC en BMC?

"Qua organisatie zeker niet. Omdat het budget lager is, dacht ik dat ik wel wat verschil ging merken, maar niks daarvan: we zijn even professioneel als vroeger. We zijn hier met twee koks, de harttest en EKG (elektrocardiogram) worden hier ter plaatse afgenomen door de dokter, het materiaal is tiptop in orde, er is evenveel personeel als vroeger, we zitten zelfs in hetzelfde hotel. Op dat vlak is er nergens op bespaard. De nieuwkomers zijn onder de indruk, zeggen ze. Zelfs Serge Pauwels, die toch bij ploegen als Quick.Step en Sky heeft gereden."

De grote baas, Jim Ochowicz, vroeg op de persvoorstelling 20 zeges in 2019. Is dat niet veel voor een ploeg zonder sprinters of jongens die het gewoon zijn om veel te winnen?

"20 zeges is veel, ja. (denkt na) Ik weet niet of dat haalbaar is. We zijn een nieuwe ploeg, met minder budget en minder goede renners: dan moet je de lat niet té hoog willen leggen. Maar hé, een grote klassieker telt voor 10. Als je die wint, kom je rap aan 20. (grijnst) Ach, ik weet het niet... Tegelijk hebben we die nieuwe slogan die zegt dat het al goed is als we de meet halen..."

