Greg Van Avermaet in het offensief in Valencia en nu al optimistisch voor Spelen: “Dit opent perspectieven” Marc Ghyselinck in Valencia

08 februari 2020

17u25 0 Wielrennen “Ik geloof niet dat ik ooit zo’n lastige beklimming heb gedaan in een koers”, zei Tim Declercq. Oliver Naesen kon zich ook niets herinneren van de aard. De Sierra de Bernia in het achterland van Altea was extreem, in alle opzichten. Met extreme stijgingspercentages. En extreem vroeg in het seizoen.

Maar uiteindelijk werd de pikorde gerespecteerd in het peloton van de Ronde van Valencia. Tadej Pogacar, de sensatie uit Slovenië, behaalde zijn tweede ritzege van de week. Hij is weer leider en wordt zondag ongetwijfeld eindwinnaar.

Dylan Teuns was zesde en beste Belg. Hij verloor 23 seconden. Teuns was donderdag derde op het einde van de beklimming naar het meteostation van Cullera. Hij had op beter gehoopt. En toch. “Ik mag niet ontgoocheld zijn”, zei hij. Hij moest nog zijn ploegmaat Wout Poels (tweede) laten voorgaan. Die liet hij donderdag achter zich. Teuns is vijfde in het klassement van de Ronde van Valencia, die zondag eindigt.

Teuns, die in de Tour vorig jaar nog de beste was op La Planche des Belles Filles, koos voorbij de finish een rotsblok uit, zette zich neer en staarde enkele minuten wezenloos voor zich uit. Hij wist niet wie gewonnen had, hij wist niet hoeveelste hij zelf was geworden. “Zesde? Het was enorm lastig. Voor mij duurde het vijf minuten te lang om voor de overwinning mee te doen. Ik ben zeker niet ontgoocheld. De anderen waren sterker. Het zit goed voor het moment.”

Of deze beklimming al een waardemeter was? Aan de ene kant wel, zei Teuns: “Ik tevreden met waar ik nu sta. Aan de andere kant is dit er misschien over. We zijn nog maar 8 februari.” En Pogacar? Die lijkt nu al in een andere afdeling te koersen. Teuns: “Dat kun je zeggen. Maar het betekent niet dat hij over een maand nog boven de anderen uitsteekt.”

Van Avermaet: “Geprobeerd er een goeie training van te maken”

Ook Greg Van Avermaet liet zich weer langs zijn meest offensieve kant zien. Van Avermaet trok met vijf anderen, waarbij Tim Declercq en Nathan Van Hooydonck, al na vijftien kilometer in de aanval. “Ik wilde iets proberen, in de hoop dat ze ons lieten rijden. Dat gebeurde niet. Bij de voet van de slotklim was het gat zo goed als gedicht. Het was heel lastig. Ik heb de hele dag alles gegeven. Er zijn hier geen perfecte ritten voor mij. Ik heb geprobeerd er een goede training van te maken.”

Van Avermaet was de laatste van de vluchters die door Pogacar werd ingehaald. Het effect van zijn hoogtestage? “Ik klim beter, dat voel ik. Misschien was dit wel goed met het oog op de Spelen. Het is daar geen aankomst als deze. Maar als ik er zo lang mogelijk kan aanhangen, zijn er mogelijkheden.”