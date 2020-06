Greg Van Avermaet hoopt dat ploeg nieuwe sponsor vindt, anders volgt transfer: “Er zijn veel teams geïnteresseerd” ABD

08 juni 2020

15u35 20 Wielrennen De Poolse schoenenfabrikant De Poolse schoenenfabrikant CCC stopt ermee als wielersponsor, zo bevestigde algemeen manager Jim Ochowicz. En dus oogt de toekomst van Greg Van Avermaet (35) onzeker. De olympische kampioen reageerde op het nieuws tijdens een online persconferentie. “Ik hoop dat Ochowicz een nieuwe sponsor vindt. Maar ik sta ook open voor een transfer.”



Het was al langer aangekondigd en is sinds vandaag ook officieel: CCC stopt na dit seizoen met de sponsoring van Jim Ochowicz’ investeringsbedrijf Continuum Sports Management, de werkgever van Greg Van Avermaet. Algemeen directeur Ochowicz is nu op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Of hij die zal vinden in tijden van corona, is nog maar de vraag. “Ik wist al ongeveer een maand dat CCC definitief zou afhaken”, zegt Van Avermaet. “Het is nu zaak om met deze ploeg nog een mooi jaar af te werken. Hopelijk vindt de ploeg nieuwe sponsors voor volgend seizoen.”

Ik zal volgend jaar zeker een mooie ploeg vinden. Of er Belgische interesse is? (grijnst) Er zijn veel teams geïnteresseerd Greg Van Avermaet

“Het is geen makkelijke situatie”, beseft Van Avermaet. “Ik sta er niet voor te springen om nog eens een situatie zoals met BMC mee te maken.” In 2018 stopte BMC zijn sponsorengagement na het overlijden van grote baas Andy Rihs. Van Avermaet bleef toen aan boord. “En ook nu zal ik het team niet meteen verlaten. Ik houd me beschikbaar voor een bepaalde tijd. Er kan nog een nieuwe sponsor komen, en daar hoop ik ook op. Ik rijd al bijna tien jaar voor Continuum Sports. Het zou jammer zijn om dit verloren te laten gaan. Laat ons hopen dat er sponsors zijn die geïnteresseerd zijn.”

Plan B

Als er geen nieuwe sponsor gevonden wordt, zal Van Avermaet moeten uitkijken naar een nieuwe ploeg. “Er zijn veel teams die interesse tonen”, bevestigt de Oost-Vlaming. “Ik haal nog steeds een goed niveau en was vorig seizoen de beste ééndagsrenner op de UCI-ranking. Ik denk dat ik een aantrekkelijk renner ben voor veel sponsors. Dat is positief, en dat kan ook positief werken voor de ploeg om alsnog een sponsor te vinden.”

Er zijn bedrijven die het goed doen en die centen hebben om te kunnen sponsoren. We blijven positief. Maar volgens mij zal het fiftyfifty zijn Greg Van Avermaet

Van Avermaet maakt zich naar eigen zeggen dus geen zorgen over de toekomst. “Ik zal volgend jaar zeker voor een mooie ploeg rijden. Of er Belgische interesse is? (grijnst) Er zijn veel teams geïnteresseerd. Er moet natuurlijk voldoende budget zijn - dat is niet zo simpel. We zullen zien. Ik hoop hier te kunnen blijven en dit project levendig te houden. Anders moet ik overgaan naar plan B. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met BMC. Toen werd CCC op de valreep gevonden, anders was ik misschien ook al weg. Ik sta open voor een nieuw avontuur en zie mezelf wel bij veel ploegen rijden.”

Het hangt er dus vanaf of manager Jim Ochowicz een nieuwe hoofdsponsor vindt. “De kans bestaat dat er een sponsor toehapt”, aldus Van Avermaet. “Er zijn bedrijven die het goed doen en die centen hebben om te kunnen sponsoren. Ze zijn ermee bezig. We blijven positief. Maar volgens mij zal het fiftyfifty zijn.”

