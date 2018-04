Greg Van Avermaet: "Geen punch genoeg" Bart Audoore

01 april 2018

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Greg Van Avermaet (32) spurtte naar een vijfde plaats en moest bekennen dat er niet veel meer in zat. "De sterkste heeft gewonnen”, zei hij.

“Door de koude was een heel lastige dag”, zei Van Avermaet. “Het was niet simpel om aan de finish te geraken. Ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde ervaarde: met de regen en de kou was het moeilijk om mijn beste gevoel te vinden. Er werd ook heel snel gekoerst. Ik was goed, maar niet super.”

Dat merkte de kopman van BMC het best op de Taaienberg. “Eigenlijk was het te vroeg om aan te vallen, maar ik wilde de benen testen. Ik kon geen gat maken. Ik had de punch niet om weg te rijden. De omstandigheden zat niet nochtans niet tegen. Alleen op de tweede keer Oude Kwaremont zat ik te ver — het was levensgevaarlijk om daar in positie te geraken, waardoor ik van te ver aan de klim moest beginnen. Maar daarna heb ik snel mijn weg naar voor gevonden. Op de Koppenberg zat ik terug in de juiste positie.”

“De bedoeling was om op de laatste keer Kwaremont te gaan. Maar dan was Terpstra al weg. Hij was opnieuw indrukwekkend, zoals in de E3. Hij ging op het juiste moment, maar hij was ook de sterkste. We hebben nog geprobeerd om er naar toe te rijden, maar dat was heel moeilijk.”

Van Avermaet zei dat hij niet al te ontgoocheld was met zijn vijfde plaats. “Dit voelt niet als een gemiste kans”, zei hij. “Ik ben er al een paar jaar dichter bij geweest. Ik heb al jaren gehad dat ik vond dat ik moest gewonnen hebben, maar nu niet. Misschien dat ik op het podium had kunnen staan, maar niet meer.”

De Oost-Vlaming ging akkoord dat hij de wet van de sterkste had ondergaan. “Ik ben op mijn waarde geklopt. Ik denk dat er inderdaad maar één conclusie is: er was vandaag maar één superman. Als je dit kan afmaken, chapeau.”