Greg Van Avermaet enige Belg in Tourselectie CCC, geen plaats voor Serge Pauwels

Our #TDF2020 🇫🇷 roster is in!



Meet the eight riders heading to @LeTour to target stage wins 👇🏼



🇮🇹 @ADM_RossodiBuja

🇩🇪 @simongeschke

🇨🇿 Jan Hirt

🇩🇪 @jonaskoch3

🇨🇭 @michaelschaer

🇮🇹 @MATTEOTRENTIN

🇧🇪 @GregVanAvermaet

🇷🇺 Ilnur Zakarin



📝 👉🏼 https://t.co/h5oyLPQ76P#RideForMore pic.twitter.com/DQewZuCLOt

CCC Team(@ CCCProTeam)