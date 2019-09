Greg Van Avermaet: “Dit maakt mijn jaar goed. Nu zijn Gilbert en ik kopman op het WK” JSU

16 september 2019

Greg Van Avermaet kan nog winnen. Net op tijd. In de GP van Montréal pakt hij na een ware uitputtingsslag zijn eerste grote zege dit seizoen. Bij Jan Suykens van VTM doet GVA zijn verhaal. “Ik ben blij dat het een keer mijn kant uitdraait. Ik heb al genoeg pech gehad dit seizoen.”

Voor Van Avermaet is de zege in Montréal een ferme boost voor het vertrouwen. Perfect op schema voor het WK. Nu met Gilbert én Van Avermaet als kopman? Van Avermaet over het WK hierboven. “Voor mij is het belangrijk dat ik weet dat ik goed ben.”