Greg Van Avermaet, die vandaag opnieuw koerst, past voor Milaan-Turijn: “Ik ga het parcours van Milaan-Sanremo verkennen” MCA/XC/SVL

03 augustus 2020

13u11 0 Wielrennen Greg Van Avermaet staat vandaag aan de start van de Gran Trittico Lombardo. De olympische kampioen zou overmorgen normaal ook deelnemen aan Milaan-Turijn, maar onze landgenoot opteert voor een verkenning van Milaan-Sanremo. Dat vertelde hij aan VTM Nieuws.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Avermaet kleurde zaterdag mee de finale van de Strade Bianche en finishte uiteindelijk als achtste. “Na de wedstrijd heb ik me heel slecht gevoeld”, vertelde ‘Gouden Greg’ voor de start van de Gran Trittico Lombardo.

“Ik had een soort zonneslag. Daar moest ik toch even van herstellen. Gisteren nam ik een rustdag, dus vandaar dat ik deze koers als een goede training aanvat. We zullen wel zien hoe de benen voelen.”

Van Avermaet past woensdag voor Milaan-Turijn. “Het parcours ligt me niet echt. Ik ga Milaan-Sanremo verkennen, want het parcours is veranderd. Alles op zaterdag.”

Kwiatkowski: “Zwaarste Strade-editie ooit”

“Het was de zwaarste editie van de Strade Bianche die ik ooit reed. Twee jaar geleden was het ook ‘crazy’, maar door de hitte was dit toch nog iets anders. Het was moeilijk om de finish te halen”, aldus Michal Kwiatkowski. “Hoe ik me nu voel? Ik ben blij waar ik sta. Ik ben heel gemotiveerd om vandaag te koersen. Ik kijk ook uit naar Milaan-Sanremo, de Dauphiné en de Tour. En wat het coronavirus betreft: we moeten gefocust blijven, anders ziet de toekomst er niet goed uit.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meurisse: “Na 130 kilometer was ik volledig leeg in de Strade”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vermeersch: “Waarschijnlijk in november opnieuw crossen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Kessel: “Strade was heel mooie ervaring”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Onze chef wielrennen: “Evenepoel is meer Ronaldo dan Schotte. Niet zoals Van Aert uit klei en modder opgetrokken”