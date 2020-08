Greg Van Avermaet derde in kletsnatte Gran Trittico Lombardo, zege is voor Gorka Izagirre Redactie

03 augustus 2020

16u48 2 Wielrennen Greg Van Avermaet is derde geworden in een uitgeregende Gran Trittico Lombardo, een nieuwe Italiaanse eendagskoers. In een sprint om de tweede plek moest hij enkel Alex Aranburu (Astana) laten voorgaan. De zege ging naar Astana-renner Gorka Izagirre.

Hij was erg diep gegaan in de Strade Bianche, waarin hij achtste werd. “Na de wedstrijd heb ik me heel slecht gevoeld”, vertelde Greg Van Avermaet. Maar twee dagen later was de Oost-Vlaming toch goed hersteld. Hij streed mee voor de prijzen in de Gran Trittico Lombardo. Al was de overwinning wel voor Gorka Izagirre, die in het slot wegreed uit een ruime kopgroep met naast Van Avermaet ook Louis Vervaeke en Quinten Hermans.

Van Avermaet zou overmorgen normaal ook deelnemen aan Milaan-Turijn, maar onze landgenoot opteert voor een verkenning van Milaan-Sanremo.

Lees ook:

Greg Van Avermaet, die vandaag opnieuw koerst, past voor Milaan-Turijn: “Ik ga het parcours van Milaan-Sanremo verkennen”