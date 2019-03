Greg Van Avermaet daags voor Strade: “Ik ben alleen tevreden met winst” GVS

Bron: Belga 0 Wielrennen Greg Van Avermaet arriveerde woensdag al in Italië, een dag vroeger dan vorig jaar. De kopman van CCC wilde met zijn troepen de Strade Bianche nog eens uitgebreid verkennen. "Ik kan alleen maar tevreden zijn met winst morgen", sprak hij deze ochtend vlak voor een laatste trainingsritje.

Gisteren verkende Van Avermaet zo'n 100 kilometer van het parcours in en rond Siena, vandaag volgde een kort trainingsritje rond het teamhotel. "Er zijn toch enkele nieuwe ploegmaten in het team", sprak hij aan het teamhotel in Barberino Val D'elsa, zo'n 30 minuten van de finish in Siena. "Het was voor sommigen van hen toch wel belangrijk om die wegen eens te ontdekken. Dat kan nooit geen kwaad, zeker bij een eerste deelname. Zelf wordt het al mijn negende keer, ik weet al min of meer wat me te wachten staat, maar voor hen is dat toch interessant en voor mij wordt dan alles nog eens opgefrist."

De olympische kampioen koerst graag op de Toscaanse grindwegen. "Het is iets speciaals, al bij mijn eerste deelname was het liefde op het eerste gezicht. Het is één van de mooiste wedstrijden van het jaar, een heel lastige koers die dicht aanleunt bij de klassiekers en op die grindstroken kan je echt hard koersen, stevig knallen wat het ook een eerlijke koers maakt. De koers wordt ook vaak al vroeg gemaakt, ik houd daar van, van agressief koersen. Dan komen de sterkste jongens naar voren.”

In de Strade Bianche was Van Avermaet altijd al goed, slechts twee keer viel hij buiten de top tien, vorig jaar met een 34ste plaats, bij zijn debuut in 2010 met een dertiende plaats. "Vorig jaar was ik om één of andere reden niet goed genoeg om de beste renners te volgen. Dat was een raar gevoel, ik had geen goede benen, het overkwam me hier nog maar één keer en ik kijk er enorm naar uit om het morgen wel weer goed te doen.”

Van Avermaet gaat uit van zijn eigen sterkte, hoopt op winst en ziet nog wel enkele andere favorieten. "Ik rijd mijn eigen koers, ga uit van mijn eigen sterkte, maar ik houd ook rekening met Deceuninck-Quick.Step, dat met Zdenek Stybar (winnaar in 2015) en Julian Alaphilippe (die zijn debuut maakt) alweer de te kloppen ploeg is, met ook nog Yves Lampaert in steun. Zij zullen het meeste initiatief moeten nemen. Van Geraint Thomas verwacht ik dat hij hier meteen goed zal zijn en dan zijn er nog paar jongens die je niet mag vergeten zoals Tiesj Benoot, Tim Wellens en enkel anderen die vorige week sterk waren. Ik zal alleen tevreden zijn met winst, tenzij ik word geklopt door iemand die sterker is, daar kan ik nog mee leven.”