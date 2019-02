Greg Van Avermaet boekt zijn eerste zege voor CCC in Ronde van Valencia: “Dit geeft vertrouwen” DMM/XC

08 februari 2019

16u08

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Wielrennen Belgisch succes in de Ronde van Valencia. Greg Van Avermaet won de derde rit na een heuvelachtige finale voor Matteo Trentin en Luis León Sánchez. Voor onze landgenoot was het zijn eerste zege voor CCC. Edvald Boasson Hagen blijft leider.

Greg Van Avermaet had vooraf zijn zinnen gezet op de derde rit in Valencia. “Ik heb gezien dat het iets voor mij kan zijn. Een stevig profiel, de hele tijd op en af en een lastige aankomst”, klonk het. En gelijk had hij. De olympische kampioen ging de sprint vanop de kop aan, de snelle Matteo Trentin kon vervolgens ‘Gouden Greg’ op geen enkel moment remonteren.

Luis Léon Sanchez moest vrede nemen met de derde plek, Alejandro Valverde werd vierde. De Noor Edvald Boasson Hagen, die veertiende werd, behield de leiderstrui. Hij won woensdag de openingsetappe. Dylan Teuns eindigde als zeventiende. De Limburger staat als derde genoteerd in het algemeen klassement.

Ook zaterdag wacht de renners in de Ronde van Valencia nog een heuvelachtige etappe. Zondag eindigt de rittenkoers. Dan kennen we de opvolger van Valverde.

Van Avermaet: “Een vroege overwinning geeft vertrouwen”

Na Patrick Bevin in de Tour Down Under heeft nu ook Greg Van Avermaet een overwinning beet voor het nieuwe CCC Team. “Het is altijd plezant om vroeg op het seizoen een zege te pakken”, liet de olympische kampioen na afloop van de derde rit in de Ronde van Valencia noteren.

De kopman van het CCC Team had de etappe met stip aangeduid en hij maakte het ook waar in Spanje. “Het is mijn eerste individuele zege hier in de Ronde van Valencia nadat we in 2017 en 2018 de ploegentijdrit wonnen met BMC”, stak Van Avermaet van wal. “Het is altijd leuk om het seizoen te beginnen met een vroege zege en zeker op zo’n lastig parcours als dat van vandaag, waar iedereen op zijn limiet zit. Ik voelde mij heel sterk en het team leverde fantastisch werk de ganse dag, maar vooral ook tijdens de laatste klim. Het was een kwestie van goed positie kiezen op het eind en dat lukte me perfect. Ik startte mijn sprint perfect en hoopte dat niemand me meer voorbij zou komen. Dat lukte en het is fijn om zo het seizoen te starten.”

“In de winter train je altijd hard en je hoopt om dan daarna meteen goed voor de dag te komen, maar dat weet je natuurlijk nooit”, ging hij verder. “Het is fijn dat al het harde werk in de winter meteen loont en zich vertaalt in een goed resultaat, dat zorgt voor een goed gevoel en vertrouwen. Ik voelde me goed in de rit zelf en ik hield vandaag vooral Valverde in het oog, hij leek me op deze finish de topfavoriet. Ik had dus Valverde verwacht, maar na die klim bleven er nog wel wat sterke sprinters over. Het feit dat ik iets beter klim dan hen maakte op het eind het verschil.”

