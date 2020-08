Greg Van Avermaet als kopman naar EK: “Het parcours in Bretagne moet me liggen” JDK

08 augustus 2020

19u49 0 Wielrennen Greg Van Avermaet rijdt op woensdag 26 augustus, mooi tussen de Ronde van Wallonië (16-19/8) en de Tour (29/8-20/9) in, het Europees kampioenschap op de weg in Plouay. Van Avermaet zal er door bondscoach Rik Verbrugghe uitgespeeld worden als (één van de) kopman(nen).

Dat vertelde hij na afloop van Milaan-Sanremo aan de teambus van CCC. “Ik neem het er graag bij, omdat ik met deze conditie overal waar ik start toch een beetje kans maak”, meent hij. “Het parcours in Bretagne moet me normaal gezien wel liggen. Het is alleen wat spijtig dat het weer ‘tussen alles door’ (sic) wordt georganiseerd, drie dagen voor de start van de Tour. Maar 170 kilometer… Da’s zeker geen slechte training. En het blijft toch altijd een EK, hé. Als het dan toch plaatsvindt, is het altijd een mooie kans om een koers te winnen.”

Of hij exclusief kopman wordt in Plouay? “Goh. We zitten met een sterke lichting. Er zijn er veel in vorm, dus ik denk dat er nog wel andere jongens kans maken op die titel. Maar ik zal zeker voor mezelf mogen rijden.” Het wordt Van Avermaets tweede EK-deelname. Twee jaar geleden was hij er al eens bij in Glasgow. Van Avermaet werd toen 25ste. Matteo Trentin werd kampioen.

