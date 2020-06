GreenEDGE blaast overeenkomst met Manuela Fundacion op MG

18 juni 2020

16u15 0 Wielrennen Er komt dan toch geen overname van Mitchelton-Scott door het Spaanse Manuela Fundacion. Gerry Ryan, de Australische eigenaar van GreenEDGE en dus de baas van Mitchelton-Scott, heeft aan Francisco Huertas laten weten dat alle plannen worden afgeblazen.

Huertas is de Spaanse bezieler van Manuela Fundacion, een liefdadigheidsfonds. Vorige week vrijdag liet Huertas triomfantelijk weten dat hij het voortaan voor het zeggen had in de ploeg van de Australische miljonair Gerry Ryan. Maar dat plan gaat dus niet door.

“Na verdere onderhandelinen na het nieuws van vrijdag, zijn we tot het besluit gekomen dat we onze relatie beëindigen”, klinkt het in een communiqué. Tot nader order blijft de ploeg gewoon gefinancierd door de huidige sponsors.

Ryan maakt er geen geheim van dat de coronapandemie tot een paar financiële ingrepen heeft genoopt. “Maar zodra er weer wordt gekoerst, zullen we ook weer de lonen volledig uitbetalen.” Ook in 2021 gaat de ploeg verder. Ondertussen wordt er gezocht naar nieuwe sponsors.

