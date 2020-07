GP’s van Montréal en Québec gaan niet door dit jaar ABD

23 juli 2020

16u40

Bron: Belga 0 Wielrennen De Canadese WorldTour-wedstrijden, de GP van Québec en de GP van Montréal, gaan dit jaar niet door. Dat maakten de organisatoren van beide wedstrijden donderdag bekend. "Het is door de coronacrisis onmogelijk aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen en voor iedereen een veilige omgeving te creëren", klinkt het.

De wedstrijden in Québec stonden op 11 en 13 september geprogrammeerd. De meeste Europese toprenners leken echter al hun neus op te halen voor de verre, en in coronatijden moeilijke, verplaatsing naar Canada.

Organisator Serge Arsenault toonde zich in het persbericht teleurgesteld. "De voorbije maanden hebben we keihard gewerkt om de race alsnog te laten doorgaan, conform alle veiligheidsvoorschriften. Er is echter nog te veel onduidelijkheid, over onder meer het opengaan van de grenzen, de verplichte quarantaineperiode en de mogelijkheid publiek toe te laten. De beslissing laten aanslepen was niet respectvol geweest naar de andere partijen. We zijn diep bedroefd de pauzeknop voor even te moeten indrukken. Maar we zien jullie volgend jaar, op 10 en 12 september 2021, terug."

UCI-voorzitter David Lappartient begreep de beslissing van de Canadese organisatie, maar voelde ook veel spijt. "Deze races hebben in het verleden bijgedragen aan de populariteit van onze sport in Canada en ver daarbuiten. We kijken reikhalzend uit naar hun terugkeer op de kalender in 2021."

De GP van Québec werd de voorbije twee jaar gewonnen door de Australiër Michael Matthews. Philippe Gilbert won de tweede editie in 2011. De GP van Montréal was vorig jaar voor de tweede keer, na eerdere winst in 2016, een prooi voor Greg Van Avermaet. Tim Wellens won de wedstrijd ook in 2015.