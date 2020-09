Gouden Tour: Waarom je Coquard écht in je ploeg wil Heeft u ook Pogacar, Bennett en Yates? Redactie

14 september 2020

14u30 0 Wielrennen Elf speeldagen ver, nog zes te gaan. We zitten over de helft van de Tour. Tijd voor een round-up. Wie waren tot nog toe dé puntenpakkers? Wie stelde teleur? En vooral, wie moet je hoogdringend transfereren in jouw Elf speeldagen ver, nog zes te gaan. We zitten over de helft van de Tour. Tijd voor een round-up. Wie waren tot nog toe dé puntenpakkers? Wie stelde teleur? En vooral, wie moet je hoogdringend transfereren in jouw gouden tour team met het oog op wat nog komt?

Met nog twee heuvelachtige ritten, vier bergetappes, één tijdrit en uiteraard de traditionele massaspurt op de Champs Elysées staat er ons nog heel wat lekkers te wachten. Het lijkt de meest logische zet om als u nog transfers over heeft, u nu vooral klassementsmannen en klimmers inzet. De spurters komen namelijk amper nog aan hun trekken. Maar wie waren tot nog toe nu de best scorende renners? Hieronder een top 10 van dé puntenpakkers tot dusver.

Hét koopje in die top 10 was Bryan Coquard. De kleine spurter sprokkelde in zowat elke vlakke etappe punten, eindigde altijd op een dichte ereplaats. Met z’n 17 miljoen was hij een must have in jouw team, net als Cees Bol, die met z’n 137 punten voor 15 miljoen (een 11de plaats) meer dan waar voor z’n geld was.

Deze dure vogels hebben hun waarde bewezen

- Alaphilippe: 34 miljoen

- Roglic: 32 miljoen

- Bernal: 35 miljoen

- Sagan: 33 miljoen

- Van Aert: 30 miljoen

Deze renners stellen teleur

- Benoot: 27 miljoen (5 punten)

- Aru: 20 miljoen (10 punten)

- Barguil: 20 miljoen (18 punten)

- Dan Martin: 21 miljoen (21 punten)

Wil u nog kans maken op één van de vele speeldagprijzen? Surf dan snel naar www.goudentour.be en stel er jouw ideale ploeg samen. Hoe deelnemen? Bekijk hier het reglement. Veel succes!