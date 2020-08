Gouden Tour: vijf outsiders die geknipt zijn voor jouw ideale team om hoofdprijs van 5.000 euro te winnen Redactie

27 augustus 2020

09u36 0 Gouden Tour Drie... twee... één... Nog een paar keer slapen en na lang, héél lang aftellen, is het dit weekend éindelijk zover: de 107de editie van de Tour de France. En uiteraard, hoe kan het ook anders, is ook de Drie... twee... één... Nog een paar keer slapen en na lang, héél lang aftellen, is het dit weekend éindelijk zover: de 107de editie van de Tour de France. En uiteraard, hoe kan het ook anders, is ook de Gouden Tour weer van de partij.

Wie doet titelverdediger Egan Bernal wat in het algemeen klassement? Wie knalt Caleb Ewan uit het wiel in de spurt? Pakt Wout Van Aert groen en vooral: wie wint de hoofdprijs van de Gouden Tour van 5.000 euro of één van de vele andere prachtige prijzen?

Voor zaterdag 29 augustus (12 uur) moet jouw ploeg ingeschreven en betaald zijn. Deelname kost 9 euro per ploeg. De Gouden Tour telt 17 speeldagen. Je kiest wie volgens jou de 15 renners zijn die het meeste punten zullen verzamelen. Samen mogen ze niet meer dan 275 miljoen kosten. Je kiest ook één superkopman die extra punten kan verzamelen. Elke ploeg heeft recht op twee transfers. De eerste 30 renners per rit krijgen punten, terwijl ook elke gewonnen trui iets oplevert. Uiteraard zijn er ook punten te verdienen met het eindklassement, zowel van gele, groene, witte als bollentrui.

Zin om mee te spelen? Surf snel naar www.goudentour.be en stel er jouw ideale team samen. Succes!

Zo win je de Gouden Tour: 5 outsiders

Primoz Roglic, Sam Bennett, Wout Van Aert, Egan Bernal, Caleb Ewan. De topfavorieten voor de eindzege, de massaspurten en ritzeges kent iedereen. Maar daarnaast heb je natuurlijk nóg een pak renners in je Gouden Tour-ploeg nodig. Wie zijn onze dark horses om punten te pakken?

Wie de iets minder bekende namen die her en der bovenaan de klassementen gaan opduiken? Hierbij onze vijf outsiders.

Pavel SIVAKOV

Deze in Italië geboren en in Frankrijk opgegroeide Rus trekt naar deze Tour als meesterknecht van Egan Bernal (en Carapaz), maar je zou hem ook als schaduwkopman kunnen kiezen. Er moest maar eens iets gebeuren met Bernal... Sivakov - nog altijd maar 23 - debuteert in La Grande Boucle. Maakte indruk op het oefenkamp van Ineos op de Teide in Tenerife. Houdt niet toevallig ex-winnaars Froome en Thomas uit de ploeg. Gaat zich sowieso willen tonen.

Guillaume MARTIN

Dé klassementsman van Cofidis. Verkeert in bloedvorm - getuige z’n derde plaats in de Dauphiné - en is voor ons een top 10-kandidaat in Parijs.

Lennard KÄMNA

Als 17-jarige nationaal, Europees en wereldkampioen tijdrijden in zijn leeftijdscategorie. De Duitser van BORA - Hansgrohe won in de Dauphiné een loodzware etappe over zeven beklimmingen. Hij won met bijna een minuut voorsprong.

Sergio HIGUITA

Vorig jaar pakte de Colombiaan in zijn eerste grote ronde - de Vuelta - meteen een ritzege, na een indrukwekkende solo. Dit jaar Colombiaans kampioen en winnaar van de Ronde Van Colombia. Vormt samen met Martinez en Uran een Colombiaans trio kopmannen bij Education First. Was pre-corona in bloedvorm. Valt Uran tegen, zal hij voluit z’n kans mogen gaan.

Daniel Felipe MARTINEZ

Klimmen en tijdrijden zijn een kolfje naar z’n hand. De Colombiaan heeft grote ambities bij Education First (zie Higuita) in deze Tour. Hou hem zeker in de gaten, hij won niet toevallig de Dauphiné.

Hoe deelnemen?

Eenvoudiger kan niet! Surf naar www.goudentour.be en begin te sleutelen aan jouw ideale team. Nieuw in het spel? Lees hier het volledige wedstrijdreglement.

