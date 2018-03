Gouden Klassiekers: Willy Willems is onze zevende winnaar MVS

27 maart 2018

11u11 1

Willy Willems uit De Haan is een kenner. De West-Vlaming wist geweldig goed te voorspellen wat er ging gebeuren in de E3 Prijs en Gent-Wevelgem, en kroont zich zo tot de zevende winnaar van de Gouden Klassiekers. Willy behaalde met zijn team ‘Boy18’ liefst 1.000 punten. Het levert hem een Jaguar racefiets of MTB op. Proficiat!

Boy18

Sagan 125

Van Avermaet 114

Naesen 135

Vanmarcke 79

Stuyven 114

Trentin 103

Terpstra 100

Demare 79

Benoot 67

Andersen 12

Laporte 72

Gaudu 0

Roosen 0

Teunissen 0

Edmondson 0

De andere winnaars:

VIP-arrangement Dwars door het Hageland: Oskar Claeys, Andre Nuyens

Huawei P9 Lite: Wibren Moens

Gepersonaliseerde Bioracer teamset: Rolanda Van Mullem, Els Devos

75 euro freebets Napoleon Games: Jessica Carreyn, Stijn Mulders, Kristof Haerynck, Tilly De Meulemeester

Ice Watch: Cas Vandevoorde, Philippe Mignon

50 euro freebet Napoleon Games: Tom Peeters, Alexander Geldof, Kevin Maes

GO Bluetooth speaker: Kevin Demeestere

Boek Parijs in het geel: Christine Derycke, Dirk Hoorelbeke, Roger Pede

Powerbank: Stefanie Harinck, Jochim Huysentruyt

Gratis ploeg Gouden Klassiekers 2018: Werner Mory, Ivan Verhaert, Rianne Danes-Lokken, An De Moor