Gouden Klassiekers trappen af met Strade Bianche: “Het is een prachtkoers” MVS

31 juli 2020

10u00 2 Gouden klassiekers Kriebelt het al? Het heeft lang, heel lang geduurd, maar... We koersen weer! Komend weekend vindt namelijk de Strade Bianche plaats en kunnen we dus ein-de-lijk ook weer van start gaan met de Kriebelt het al? Het heeft lang, heel lang geduurd, maar... We koersen weer! Komend weekend vindt namelijk de Strade Bianche plaats en kunnen we dus ein-de-lijk ook weer van start gaan met de Gouden Klassiekers

Het minste wat je kan zeggen, is dat het een heel raar (koers)jaar is. Het wordt dus ook een hele uitdaging om in te schatten wie momenteel wel of niet in vorm is. Koffiedik kijken wie de voorbije maanden z’n vorm heeft weten te houden of uit te bouwen. Wat het voor de Gouden Klassiekers natuurlijk des te boeiender maakt! Hierbij alvast onze tips voor deze eerste WorldTour-wedstrijd sinds de lockdown.

Willems

Er was een tijd dat het zoeken met een - heel groot - vergrootglas was naar landgenoten in de Strade Bianchi. In de eerste drie edities verscheen er in totaal slechts één Belg aan de start. Zijn ploeg? Liquigas. Zijn naam? Frederik Willems (40), momenteel ploegleider bij Lotto-Soudal. “Ik weet zelfs al niet meer wie er toen won”, lacht hij. We zullen hem helpen, het was Fabian Cancellara, in 2008. Willems eindigde uiteindelijk 52ste op 5'20. Er werden slechts 63 renners in de uitslag opgenomen. “’t Is een prachtkoers”, zegt Willems. “Met die landschappen, rijden tussen de wijngaarden, de vele korte, steile hellingen. Ik ga er graag terug naartoe en kijk altijd naar die koers. Het is niet meer dan terecht dat die koers, heel onbekend in het begin, is uitgegroeid tot een echte klassieker.”

VDP of Kwiatkowski?

Wie Strade Bianche zegt, zegt ook veldrijders. Alaphilippe, Fuglsang, Van Aert - het podium van vorig jaar - hebben allen ervaring in het veld. Van Aert gaat voor een derde ereplaats, voor Mathieu Van der Poel - nog zo’n ex-veldrijder - zal het zijn eerste kennismaking met de Toscaanse witte straten zijn. Doet hij meteen een gooi naar de oppergaai? ‘t Zou niemand verbazen. Schrijf z’n naam maar meteen héél hoog op het lijstje, en geef hem toch maar een plaatsje in jouw team, niet? Met naast hem een andere topfavoriet: ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski. De Strade is de lievelingskoers van de Pool. Hij won er al in 2014 en 2017.

Outsider

‘En heb je geen outsider’, horen we je al denken? Wel, waarom niet Tiesj Benoot? Onze landgenoot zou ook nog wel eens kunnen verrassen met zo’n sterke solo-aanval zoals twee jaar geleden. Als hij even sterk of zelfs sterker terugkomt zoals hij dit voorjaar al reed, gaat hij volgens ons dicht in de buurt komen.

Ben je het met ons eens of net niet? Stel op www.goudenklassiekers.be snel jouw ideale team samen en doe mee voor een van de talrijke leuke prijzen. Meespelen kan tot en met zaterdag 1 augustus om 12 uur. Veel succes!

Lees ook:

Van der Poel pakt als afsluiter van stage nog even record op Franse klim

GP’s van Montréal en Québec gaan niet door dit jaar