Gouden Klassiekers speeldag 6: dit zijn de winnaars Redactie

27 maart 2019

19u14 0

Gunther Vandenberghe uit Marke: hij is de winnaar van speeldag 6 in de Gouden Klassiekers. Gunther haalde in Milaan-Sanremo 633 punten, en dat was het meeste van alle deelnemers. Gunther wint een Devron e-bike. Proficiat! Meespelen voor de volgende speeldag, E3 Prijs Vlaanderen, kan nog tot vrijdagmiddag 12u15. Zondag volgt al speeldag 8 met Gent-Wevelgem. Veel succes!

Devron e-bike Gunther Vandenberghe

Nokia 5.1 smartphone Robin Jacobs

Bioracer Kaaiman regenjack Hilde Verwaest

Nokia 3.1 smartphone Ivo Pardons

Nokia 3.1 smartphone Koen Michiels

Smartball Valerie Maes

Smartball Frank Lemahieu

Stadfiets Capri Nevada Mark Debraekeleer

Matterhorn Gin Antoaneta Andonova

Matterhorn Gin Eric Baeten

Matterhorn Gin Bernard Erauw

Bioracer teamshirt Wouters Filip

Davidoff aftershave balsem Dhondt Kio

Davidoff aftershave balsem Marie Derycke

Davidoff aftershave balsem Frederik Davids

Bodum peper- en zoutmolen Hubert De Moor

Bodum peper- en zoutmolen Bart Bels

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Tom Schelfhout

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Eva Linden

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Sabrina Davids Dekoninck

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Staf De Cnodder

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Andre Schraeyen

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Johan Verspeelt Oparally

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Roger Spoormans

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Damien Walcarius