Gouden Klassiekers speeldag 15: dit zijn de winnaars Redactie

23 april 2018

23u46 0

Robin Jacobs uit Essen! Hij is de winnaar van speeldag 15 in deze Gouden Klassiekers, Luik-Bastenaken-Luik. Robin behaalde met zijn team ‘Robinho Huy’ 696 punten en wint een Jaguar racefiets of MTB. Proficiat, Robin!

Overige winnaars:

VIP-arrangement Dwars door het Hageland: Frederik Davids, Gunther Vandenberghe

Huawei P9 Lite: Patrick Willeput

Gepersonaliseerde Bioracer teamset: Arie Zijlstra, Mark Mertens

75 euro freebets Napoleon Games: Juliaan Keppens, Monique Decorte, Valerie Maes, Daan Dhondt

Ice Watch: Marleen Derycke, Karel Van Bockstal

50 euro freebet Napoleon Games: Nadine Van Landuyt, Tom Wuyts, Mia Van Den Berge

GO Bluetooth speaker: Christine Derycke

Boek Parijs in het geel: Martin Leliaert, Monique Detroyer, Philippe Mignon

Powerbank: Jurgen Budo, Kristof Haerynck

Gratis ploeg Gouden Klassiekers 2018: Steven Dhont, Marc Stroom, Kevin Maes, Gilles Sels