Gouden Klassiekers speeldag 14: dit zijn de winnaars Redactie

18 april 2018

Geen zegevierende Alejandro Valverde op de Muur van Hoei, maar dat belette Kris Ponsaerts uit Wilsele niet om hem in zijn winnende team op te nemen. Uiteraard kreeg ook Julian Alaphilippe een plaatsje in ‘Ardennen’. Kris behaalde met zijn team in totaal 685 punten en wint een Jaguar racefiets of MTB op. Proficiat!

Overige winnaars

VIP-arrangement Dwars door het Hageland: Miel Dewulf, Stijn Top

Huawei P9 Lite: Jeaninne Van Laere

Gepersonaliseerde Bioracer teamset: Eddy Heiremans, André Schraeyen

75 euro freebets Napoleon Games: Frederik Davids, Bert Baeyens, Karlien Devaere, Frauke Michiels

Ice Watch: Jean Vanholzaets, Tom Heirman

50 euro freebet Napoleon Games: Philippe Mignon, Jan Plastria, Werner Rochtus

GO Bluetooth speaker: Vincent Legein

Boek Parijs in het geel: Valerie Maes, Lieven Van Den Abbeele, Jan Vanmaercke

Powerbank: Jean-Paul Verbeke, Marc Van Royen

Gratis ploeg Gouden Klassiekers 2018: Rianne Danes-Lokken, Joeri Christiaens, Tom Deryckere, Geert Moreel