Gouden Klassiekers speeldag 10: dit zijn de winnaars Redactie

08 april 2019

21u06 0

WAW! Bettiol, Kristoff, Van Der Poel, Politt, Naesen, Valverde én Benoot: Robin Van Den Broeck had liefst 7 renners uit de top 10 van de Ronde van Vlaanderen in zijn team! Straffe prestatie van Robin, die de 10de speeldag én een e-bike wint. Veel tijd om te genieten is er echter niet, want woensdag staat de volgende speeldag al op het programma: de Scheldeprijs Vlaanderen. Stel voor woensdag 12u45 jouw ideale ploeg samen en wees een winnaar, net als Alberto Bettiol en... Robin Van Den Broeck!

Devron e-bike Robin Van Den Broeck

Nokia 5.1 smartphone Kitty Ingenhut

Bioracer Kaaiman regenjack Thijs Verstraete

Nokia 3.1 smartphone Robin Jacobs

Nokia 3.1 smartphone Cris Colpaert

Smartball Karlien Devaere

Smartball Leopold Matheus

Stadfiets Capri Nevada Mattias Goderis

Matterhorn Gin Chantal Wulbrecht

Matterhorn Gin Antoaneta Andonova

Matterhorn Gin MIA Vandenberge

Bioracer teamshirt Ivo Dingenen

Davidoff aftershave balsem Marco Ingenhut

Davidoff aftershave balsem Danny Verhulst

Davidoff aftershave balsem Monique Kerckenaere

Bodum peper- en zoutmolen Geert Moreel

Bodum peper- en zoutmolen Germaine Bolle

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Koen Uytterhoeven

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Bart Tubé

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Nora De Weerdt

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Mike Vanderstraeten

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Niels De Beck

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Silke Taelemans

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Jens Vloeberghs

Gratis ploeg Gouden Klassiekers Koenraad Cnudde