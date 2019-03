Gouden Klassiekers: Gunther De Ren en Geert Perreman eerste winnaars Redactie

07 maart 2019

08u00 0

’t Heeft even geduurd, maar hier zijn ze dan: de eerste winnaars van dit nieuw seizoen Gouden Klassiekers. Gunther De Ren en Geert Perreman wisten van de bijna 10.000 deelnemers het beste te voorspellen dat Zdenek Stybar en Bob Jungels net als hen meteen op de afspraak zouden zijn. Ze behaalden 619 en 421 punten en mogen binnenkort rondrijden op een Devron e-bike. Vergeet niet voor zaterdag 10u45 in te schrijven of je ploeg aan te passen voor de Strade Bianche! Een dag later gaat ook Parijs-Nice van start. Veel succes allemaal!

