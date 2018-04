GOUDEN KLASSIEKERS: dit zijn de eindwinnaars MVS

24 april 2018

22u01 0

Jan Kesteloot uit Harelbeke is de fiere winnaar van deze Gouden Klassiekers! Met zijn team ‘Vitamientje’ was hij de allerbeste dit seizoen. Opvallend: Jan speelde mee met slechts 2 teams. Dat kostte hem 14 euro, maar hij wint er wel 10.000 euro mee. Wilt u in Jan zijn voetsporen treden? Schrijf u dan nú nog in voor ons volgende spel, de Gouden Giro!

Op 11 april verving Jan Jasper Stuyven door Dylan Teuns, op 15 april Zdenek Stybar en Sep Vanmarcke door Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde. Gouden wissels, zo bleek.

Hieronder zijn team:

Jaguar racefiets of MTB Willy Willems, Kevin Maes

Waardebon Travel2Sports Pieter Van Daele, Jan Bracke

Dinner & Play Arrangement Etienne Fornier, Tim Coppens, Danny Demuynck, Katrien Callens, Maarten Delaere, Lore Ooghe, Ivan Van Rechem, Lorenz Revyn, Benjamin De Winne, Paul Eversdijk

Nespresso Maestria Magimix Jean-Pierre Martens, Valerie Maes, Matheus Leopold, Raf Herrewijn, Christine Derycke

VIP-arrangement Dwars door het Hageland Bernadette Vanuytsel, Filip Ooghe, Evi Van Genechten, Laurens D’Hooge, Toon Digneffe, Benno Van Straten

Gepersonaliseerde Bioracer teamset Johan Boonen, Bernard Biebuyck, Jasper Ooghe, Daan Dhondt, Kristof Haerynck, Jos Paesen, Thijs Verstraete, Wibren Moens, Flo Claeys, Rik Vandenbulcke

75 euro freebets Napoleon Games Pieter-Jan Van Olmen, Peter Ronsse, Rianne Danes-Lokken, Dimitri De Bruycker, Kevin Demeestere, Thomas Van den Broeck, Ben Hofmans, Koen Van Der Biest, Marc Lauwerysen, David Vastenavondt

Ice watch Philippe Craybex, Jo Moerman, Els Devos, Andre Aertgeerts, Ruud Bracke

50 euro freebets Napoleon Games Laurens Smet, Sofie Laridon, Jeffrey Soetaert, Rudy Deraeve, Benjamin Depuydt, Iannah Van Vugt, Yves Slachmuylders, Chris Van Cleemputte, Kirsten Guilliams, Ruben Claeys, Geert Van Roy

GO Bluetooth speaker Nicole Pieters, Bart Van Cannegem, Patrick Huyghe, Jeroen Bettens, Thomas Batjoens

Boek Parijs in het geel Brecht Vandevyver, Joris Van den Brande, Carolien Van den Berghe, Bart Van Hertbruggen, Bart Coppieters, Bert Buyens, Jimmy Pootemans, Ruben De Gelder, Pieter Vrijs, Mia Van den Berge, Griet Proost, Wim Eveleens, Eline De Bondt, Jan Wolput, Johan Van Reeth, Jef Mangelschots, Glenn D’Hoogh, Sean Dejonghe, Jan Epskamp, Korneel Monbailliu

Powerbank Peter Rooseleers, Eric Lecoq, Marleen Derycke, An De Moor, Stijn Top

Gratis ploeg Gouden Giro Julien Stekelorum, Robin Demeestere, Erik Dbaes, Nico Clement, Patrick De Ren, Tom Heirman, Dries Versweyveld, Michael De Boeck