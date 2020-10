Gouden Cross: zo was het vorig jaar Redactie

05 oktober 2020

16u10 0 Wielrennen Zaterdag is het zover: dan gaat met de eerste Superprestige-cross in Gieten de Zaterdag is het zover: dan gaat met de eerste Superprestige-cross in Gieten de Gouden Cross van start. De voorbije weekends ploeterden Eli Iserbyt en Toon Aerts naar hun eerste zeges van het veldritseizoen. Ook belofte Thibau Nys liet zich al gelden met een vijfde plaats bij de profs in Kruibeke. Maar hoe ging het er vorig jaar weer precies aan toe in het veld? Even recapituleren.

Net als vorig jaar lijken - bij afwezigheid van tenoren Mathieu van der Poel en Wout van Aert - dezelfde 3 eliterenners het komende crossseizoen te zullen kleuren: Eli Iserbyt, Toon Aerts en Belgisch kampioen Laurens Sweeck. Bij de vrouwen krijgen we wellicht opnieuw Nederlandse dominantie en bij de beloften is het uitkijken naar concurrentie voor Thibau Nys.

ELITE MANNEN

De belangrijkste klassementen voor jouw Gouden Cross-ploeg zijn de Superprestige en de Wereldbeker. Naast aparte speeldagen vormen beide trofeeën ook een apart klassement in de Gouden Cross. De crossen van de Superprestige en de Wereldbeker zijn voor jou dus dubbel zo belangrijk. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) startte eind 2019 zijn eerste seizoen als prof verschroeiend. De West-Vlaming won de eerste 2 Superprestige-crosses waarin hij startte. Toch moest Iserbyt de eindzege aan ploegmaat Laurens Sweeck laten, die enkel de slotcross in Middelkerke won, maar iets constantere resultaten doorheen de hele Superprestige kon voorleggen. De Nederlander Lars van der Haar mocht als derde in de eindstand mee op het podium.

Ook in de Wereldbeker kende Eli Iserbyt geen geluk. Op Amerikaanse en Zwitserse bodem was Iserbyt 3 keer op rij de beste, maar bij de drie Wereldbeker-crosses in eigen land was die goede vorm nergens te bespeuren. Mathieu van der Poel maakte zijn opwachting en degradeerde de concurrentie 5 keer tot figuranten, al was dat natuurlijk ruim onvoldoende voor de eindzege. Die ging naar de meest constante renner van de Wereldbeker: Toon Aerts. De pion van Telenet-Baloise Lions won geen enkele Wereldbeker-veldrit, maar finishte wel 6 keer als tweede en 1 keer als derde. Aerts haalde het zo in de eindafrekening voor het trio van Pauwels Sauzen-Bingoal: Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck.

De Gouden Cross telt naast de Superprestige en de Wereldbeker ook losse speeldagen van de Ethias Cross, de Trofee Veldrijden en het WK. Eli Iserbyt stak de Trofee op zak, Mathieu van der Poel werd met overmacht wereldkampioen - Brits talent Tom Pidcock en Toon Aerts haalden zilver en brons. Bij de profs is de hamvraag dus wanneer we Van der Poel en/of Van Aert aan de start kunnen verwachten. Anders lijken Iserbyt, Aerts en Sweeck het seizoen opnieuw te zullen domineren, met mannen als Pidcock, Vanthourenhout en Hermans als outsiders.

ELITE DAMES

Waar bij de mannen de Belgen het hoge woord voeren, is het bij de vrouwen Nederland boven. In de Superprestige verdeelden Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Yara Kastelijn - op de cross in Boom na - alle veldritten netjes onder elkaar. De meest constante van de 3: wereldkampioene Ceylin Alvarado. De renster van Alpecin-Fenix was in 3 Superprestige-crosses de beste en finishte enkel in Boom buiten de top-3. In de Wereldbeker was Annemarie Worst dan weer nipt de betere van Alvarado.

Van de Belgische vrouwen was vorig seizoen geen spoor. Enkel in de Ethias Cross in Bredene liet Belgisch kampioene Sanne Cant van zich horen met een overwinning. In de Superprestige en Wereldbeker pakte ze hier en daar een podiumplaats. Cant zal ook dit jaar dus de belangrijkste Belgische uitdager van het Nederlandse crossgeweld worden. Verder wordt het ook uitkijken naar Laura Verdonschot en veteraan Ellen Van Loy.

BELOFTEN

Wie wordt de jonge joker van jouw Gouden Cross-formatie? Alle ogen zijn bij de beloften natuurlijk gericht op Thibau Nys, die afgelopen weekend bij de profs in Kruibeke al naar een knappe vijfde plaats reed. Domineert Nys junior ook de beloftencrosses al in zijn eerste jaar? De toppers van vorig seizoen - wereldkampioen Ryan Kamp, Belgisch kampioen Toon Vandebosch en Niels Vandeputte - maken normaal de overstap naar de elite. Voornaamste uitdagers van Nys bij de beloften lijken in dat geval Lennert Belmans, de Zwitser Dario Lillo en Emiel Verstrynge te gaan worden. Maar ook andere landgenoten als Ward Huybs en Jetze Van Campenhout hebben het potentieel om naar mooie resultaten te crossen.

