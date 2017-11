Goud voor Robbe Ghys op WB baanwielrennen Pruszkow - zilver voor De Ketele en De Pauw in de ploegkoers Redactie

22u59

Bron: Belga 0 photo_news Robbe Ghys Wielrennen Robbe Ghys heeft goud veroverd in de scratch op de eerste Wereldbekermanche baanwielrennen van het seizoen, in het Poolse Pruszkow. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw pakten zilver in de ploegkoers. Lotte Kopecky werd vijfde in het omnium.

Ghys triomfeerde voor de Armeniër Edgar Stepanyan en de Nederlander Roy Pieters. Eerder op de avond was er ook al zilver voor De Ketele en De Pauw in de ploegkoers. Het goud daar was er voor de Australiërs Callum Scotson en Cameron Meyer. De Fransen Florian Maître en Benjamin Thomas vervolledigden het podium als derde. De totale Belgische medailleoogst in Pruszkow komt zo op drie. Gisteren pakte Lotte Kopecky ook al goud in de puntenkoers. In de afsluitende puntenkoers vandaag bleef de Antwerpse tot het slot meestrijden voor de medailles, maar uiteindelijk kwam ze net te kort. De Nederlandse Wild kreeg op het podium het gezelschap van de Amerikaanse Jennifer Valente en de Deense Amalie Dideriksen.

Ayrton De Pauw kon zich niet plaatsen voor de tweede ronde in de keirin. De Pauw verloor zijn eerste ronde en kon ook in de herkansingen niet winnen.