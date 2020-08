Goud voor Duitsland in onthoofde mixed relay, Belgen pas voorlaatste na valpartij Herregodts Redactie

28 augustus 2020

18u00 1 Wielrennen Duitsland heeft in het Franse Plouay het slotonderdeel gewonnen van de Europese kampioenschappen, de mixed relay. Voor de Belgen was het een editie om snel te vergeten. Campenaerts en co eindigden na een hectische wedstrijd als vijfde van amper zes deelnemende landen.

De mixed relay moest als laatste wedstrijd het klapstuk worden van deze Europese kampioenschappen, maar door de concurrentie met de Ronde van Frankrijk en La Course draaide de ploegenaflossing met drie mannen en drie vrouwen uit op een sof. De Nederlandse titelverdedigers kwamen niet aan de start en uiteindelijk kwamen maar zes ploegen opdagen, met weinig grote namen.

Met Victor Campenaerts had België één van de weinige tijdrittoppers in zijn rangen, maar toch ging het al vroeg in de wedstrijd mis. Na een spectaculaire val van Rune Herregodts die onder druk kwam te staan in een kletsnatte afdaling, moest Campenaerts al in de eerste tien kilometer wachten op de geloste Jasper De Plus. Die had het in de rest van de proef erg lastig om het tempo van de bronzen EK-medaillist te volgen. De Belgische vrouwen Shari Bossuyt, Sara Van de Vel en Julie Van De Velde konden daarna de opgelopen achterstand niet verkleinen.

De drie laatste ploegen konden op een droog wegdek rijden, maar het vroeg gestarte Zwitserland had toch duidelijk een sterke richttijd neergezet, waar aan het tussenpunt halfweg niemand onder geraakte. De Duitse vrouwen slaagden er ondanks een lekke band en een afgevallen ketting uiteindelijk toch nog in onder de eindtijd van de Zwitsers te duiken. Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger, Miguel Heidemann, Michel Hessmann en Justin Wolf wonnen zo met 24 seconden voorsprong op Zwitserland en 2:33 op Italië.

