Goud voor België op het WK baanwielrennen! Degrendele kroont zich tot wereldkampioene op de keirin Hans Fruyt in Apeldoorn

04 maart 2018

15u14

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wielrennen Op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn is Nicky Degrendele heel knap wereldkampioene geworden in de keirin. De 21-jarige verraste vriend en vijand door de vorige wereldkampioene en huizenhoog favoriete Kristina Vogel te kloppen .

Verrassing van formaat. Niet de Duitse Kristina Vogel maar onze Nicky Degrendele kroonde zich tot wereldkampioene in de keirin. De 21-jarige West-Vlaamse spurtbom zette de finale met heel veel overtuiging naar haar hand. Degrendele, in tweede positie gestart, reed een perfecte finale. Eens ze van de piste stapte en geknuffeld werd door Sir Chris Hoy en door uittredend wereldkampioene Kristina Vogel liet ze haar gelukstranen de vrije loop. Veel kon ze meteen na afloop niet zeggen.

“Ongelooflijk, dit had ik nooit verwacht”, glunderde Degrendele. “Hier heb ik hard voor gewerkt. Hard werk wordt blijkbaar toch eens beloond. In de finale kregen we met twee wat voorsprong, ik dacht dat ik eraan was voor de moeite, maar uit de achtergrond kwamen ze niet.”

In oktober, tijdens het Europees kampioenschap in Berlijn, kreeg Degrendele nog de volle lading van bondscoach Peter Pieters. Door talrijke trainingen op de weg in het UCI-traning. Nadien werden haar trainingen aangepast. Met succes. Begin dit jaar pakte ze op de Wereldbeker in Minsk al twee medailles: brons in de sprint, goud in de keirin.

“Ik ben supergelukkig”, liet Degrendele zich nog ontvallen voor ze door bondsvoorzitter Tom Van Damme werd gefeliciteerd. Het zilver ging naar Sze Wai Lee uit Hongkong, brons was voor de Litouwse Simone Krupeckaite. Vogel werd pas zesde.

GOLD for @Nickydegrendele in the Women's Keirin! What a fantastic race 🙌🙌🙌 #TrackWorlds #Apeldoorn2018 pic.twitter.com/GDaUvXv9cS Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Well done @Nickydegrendele 🇧🇪 You can’t believe it but yes you’re the new Keirin World Champion 🌈 #Apeldoorn2018 pic.twitter.com/gaMFSdFYAU UCI Track Cycling(@ UCI_Track) link

Wielrennen D'hoore stelt teleur met tiende plaats in puntenkoers

In het WK puntenkoers kon Jolien D’hoore geen revanche nemen voor het verlies van de wereldtitel in de ploegkoers van gisteren. In de tweede en derde sprint samen sprokkelde ze vijf punten. Nadien raakte ze niet meer in de koers. De Nederlandse Kirsten Wild domineerde de puntenrit van start tot finish. De 35-jarige renster pakte haar derde wereldtitel en haar vierde medaille. D’hoore won toch nog de slotsprint, maar eindigde pas tiende.

“Normaal rijd ik in de puntenkoers altijd 52x15, dit keer heb ik bewust gekozen om één tand groter te rijden”, verduidelijkte D’hoore. “Om te sprinten was die verzetkeuze goed, om in de wind te rijden en gaten te dichten niet. Vandaag had ik de benen niet om mee te doen voor het podium. Die keuze voor een groter verzet maakte ik zelf. Dit was een test. Jammer genoeg een verkeerde zet. Details maken het verschil. Op een wereldkampioenschap is het niveau heel hoog. Elk foutje wordt afgestraft.”

Die foutjes maakt Kirsten Wild lang niet meer. Nadat ze woensdag de beste was in de scratch, vrijdag het omnium won en met Amy Pieters zilver veroverde in de ploegkoers pakte de Nederlandse haar derde gouden medaille. Jolien D’hoore, die in de scratch tweede eindigde achter Wild, heeft al langer dan vandaag een ‘Wildsyndroom’. “Kirsten Wild is acht jaar ouder, ik hoef niet te wanhopen”, reageerde D’hoore laconiek.