Golazo en Flanders Classics moeten WK in 2021 naar Vlaanderen halen, maar "het parcours is nog geen uitgemaakte zaak"

Bron: Eigen berichtgeving 7 Wielrennen Komt het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen? Minister van Sport Philippe Muyters(N-VA) bereidt in samenwerking met Flanders Classic en Golazo een kandidatuur voor bij de UCI. Een officiële voorstelling van het plan komt er begin juli. "Het parcours is wel nog géén uitgemaakte zaak", klinkt het.

Volgens 'Het Nieuwsblad' hebben Flanders Classics en sportbureau Golazo zich verenigd in een tijdelijke vzw om het WK in 2021 naar Vlaanderen te halen. Nieuws dat Golazo-directeur Christophe Impens ook aan onze redactie kon bevestigen. "De bedoeling is om op 10 juni een kladversie aan de UCI te presenteren. Nu is het onze taak om daar werk van te maken en een WK op maat uit te tekenen."

Over hoe een eventueel WK er zal uitzien blijft Impens op de vlakte. "Er is altijd veel speculatie. De genoemde parcoursen (een wegrit van Antwerpen naar Leuven een tijdrit rond Brugge) zijn op dit moment nog voorbarig. Toch zijn de vier genoemde plaatsnamen de juiste. Antwerpen, Brugge, Knokke-Heist en Leuven legden alle vier een intentieverklaring om het WK te verwelkomen en dat stemt ons optimistisch. Het is een goed teken dat net die steden het WK wielrennen willen binnenhalen. Als cultuursteden zijn het uithangborden om Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten."

Wat wel vaststaat is dat het parcours wordt uitgewerkt door mannen met métier. Koersdirecteur van de Ronde van Vlaanderen, Wim Van Herreweghe, en Rob Discart, al jarenlang bezieler van de Baloise Belgium Tour, zijn benaderd om de wegen zo goed mogelijk uit te stippelen.

Kink in de kabel

Naar verluidt omhelst de organisatie van het WK een budget tussen de 16 en 20 miljoen euro. De Vlaamse overheid ­zou daarvan het merendeel betalen, het aandeel van de steden is tot nader order nog niet bepaald. "Zeker omdat in deze verkennende fase nog niet alles vastligt. Er kan zich altijd een kink in de kabel voordoen waarbij één van de steden zich terugtrekt. Of er kan plots nog een nieuwe, interessante gegadigde opduiken."

Na de kladversie volgt begin juli een officiële voorstelling van de Vlaamse kandidatuur. Op 20 juli moet het definitieve bod worden doorgestuurd naar Aigle. De UCI buigt zich daarna over de verschillende kandidaten om tot slot in september tot een beslissing over te gaan. Traditioneel krijgen we op het WK in Innsbruck te horen wie straks in 2021 het internationale wielerpeloton ontvangt.

