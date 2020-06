Goed nieuws voor Van Avermaet? CCC-manager Ochowicz: “Nieuwe sponsor voor de Tour” Marc Ghyselinck

17 juni 2020

16u35 0 Wielrennen Jim Ochowicz, manager van het huidige CCC team, gaat ervan uit dat hij voor de start van de Tour een nieuwe sponsor heeft gevonden. “Het is geen zekerheid, het is een buikgevoel.”

Ochowicz zoekt een vervanger voor CCC dat er op het einde van dit jaar mee ophoudt. Greg Van Avermaet is de belangrijkste renners in de CCC ploeg. Over de contractsituatie van Van Avermaet is Ochowicz weinig duidelijk. Hij heeft een contract met Contiunuum Sports, de vennootschap van Ochowicz, tot eind 2021. Maar misschien heeft Ochowicz volgend jaar geen ploeg meer. “Als Greg een voorstel krijgt dat hij niet kan weigeren, zullen we daarover moeten praten.”

