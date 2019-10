Goed nieuws: Eddy Merckx heeft het ziekenhuis verlaten DMM

18 oktober 2019

Eddy Merckx (74) heeft het ziekenhuis in Dendermonde verlaten. De vijfvoudige winnaar van de Tour lag na een val met de fiets in het AZ Sint-Blasius. Intussen is Merckx weer naar huis.

Het bericht kwam maandagochtend droog en hard binnen. ‘Eddy Merckx ligt in het ziekenhuis’. ‘De Kannibaal’ was bij een fietstocht met vrienden en oud-ploegmaats trager beginnen rijden en zou daarna plots ten val zijn gekomen. Merckx liep een hoofdwonde op en verloor even het bewustzijn. Een toevallige passant diende de vijfvoudige winnaar van de Tour de eerste zorgen toe, waarna hij met de ambulance naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd gevoerd.

Daar werd Merckx in de loop van maandag alweer naar een gewone kamer verhuisd. Ook werd duidelijk dat hij een reeks onderzoeken moest ondergaan om de precieze oorzaak van zijn ‘malaise’ te achterhalen. Merckx is ook al jaren drager van een pacemaker en daardoor moesten alle pistes onderzocht worden. Die onderzoeken zijn intussen gebeurd en dus mocht Merckx vandaag het ziekenhuis verlaten. De wielerlegende vertrok rond 16u30 naar huis, nog zichtbaar vermoeid.

Zijn concullega van weleer, Roger De Vlaeminck, ligt wel nog in het ziekenhuis. Ook hij werd vorig weekend opgenomen in het ziekenhuis. De Vlaeminck lag met koude rillingen zelfs op intensieve zorgen. Hij moet 14 dagen in het AZ van Eeklo blijven voor bijkomende rust en onderzoeken.

Van Himst: “Niet opgeven zit in zijn karakter”

Boezemvriend Paul Van Himst kwam halverwege de week met een update.“Eddy pakt het goed op, maar heeft toch een serieuze klap gekregen. Hij voelde iets en gleed om nog onbekende reden uit zijn pedalen. Als Eddy fietst, staat hij niet meer stil bij hoezeer zijn lichaam al afgezien heeft - hij rijdt altijd met een hele groep die gemakkelijk 70 kilometer fietst. Maar als ik zeg dat hij zich zal kapot rijden, wil hij dat niet horen. Dat is zijn karakter: niet opgeven. Gelukkig had hij zijn helm op. Op zulke momenten moet je geluk hebben, want als uw uur daar is...”