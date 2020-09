Glunderende Lefevere zag emoties hoog oplopen: “Nog nooit zoveel mannen zien wenen” Redactie

27 september 2020

Een glunderende Patrick Lefevere. Deceuninck-Quick.Step heeft een jaar de regenboogtrui in de rangen. “Ik ben gelukkig en fier. Iedereen wist dat het op díe plek (de laatste beklimming van de Cima Gallisterna, red.) ging gebeuren. De beste coureur van de wereld volgens mij, Wout van Aert, plooide. En de anderen zaten à bloc. Ik was een beetje bang omdat ik vreesde dat Roglic in de achtervolging voor Van Aert zou rijden. Maar blijkbaar konden ze toch niet rapper.”

De emoties na de finish liepen hoog op. “Julian heeft mijn hele kraag vol geweend. (lacht) Ik heb nog nooit zoveel mannen zien wenen dan vandaag. We hebben onze beurt van de tegenslag gehad. De mensen die nu thuis zijn, ik denk aan Remco (Evenepoel, red.) en Fabio (Jakobsen, red.) gaan zich hier aan kunnen optrekken.”

